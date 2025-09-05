Оккупанты нанесли удар по предприятию в Днепре: произошел пожар. Фото

В ночь на 5 сентября военные российской оккупационной армии с помощью беспилотников атаковали Днепропетровскую область. В результате ударов пострадало предприятие в Днепре, там возник пожар.

Об этом сообщили Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям и глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Что известно

"Массированная атака российских БпЛА на Днепропетровщину: ночью враг попал по предприятию в областном центре", – говорится в сообщении.

В результате атак произошли возгорания, которые впоследствии ликвидировали пожарные. Также FPV-дроном российские захватчики ударили и по Никопольщине, а именно – Покровской громаде.

"Везде обошлось без погибших и пострадавших", – написал Лысак.

Он добавил, что нашим защитникам неба удалось уничтожить 15 вражеских дронов.

Напомним, российские войска в четверг, 4 сентября, атаковали Чернигов. Вражеская ракета попала вблизи одного из блокпостов. Агрессор попал в гуманитарную миссию "Датский совет по делам беженцев", которая проводила работы по разминированию. В результате атаки два человека погибли, еще восемь получили ранения.

Как писал OBOZ.UA, по информации Воздушных сил Украины, оккупанты в ночь на 5 сентября атаковали Украину дронами и ракетами, запустив 164 средства воздушного нападения. Силами противовоздушной обороны была уничтожена 121 цель.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!