Оккупанты нанесли удар по центру Харькова: повреждена поликлиника, возник пожар

Террористические войска России утром 6 августа нанесли по Харькову ракетный удар. Под обстрел попала плотная жилая застройка в центре города, в том числе поликлиника.

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Об этом сообщил мэр Игорь Терехов в Telegram-канале. Он подчеркнул, что информация о разрушениях и жертвах уточняется.

"Будьте осторожны – обстрел может продолжаться", – написал чиновник в 09:56.

По его словам, на месте удара вспыхнул пожар. Местные жители показали, что в одном из районов города виднеется дым.

"Оккупанты ударили по центральной части города Харькова. Экстренные службы выехали на место попадания", – прокомментировал глава ОВА Олег Синегубов.

По уточненным данным, в результате российского ракетного удара в центе Харькова повреждено здание поликлиники. Информацию о разрушениях и возможных потерпевших выясняют.

Отметим, что ночью во вторник оккупанты ударили по селу Циркуны Харьковского района. В результате вражеского обстрела получил повреждения, а затем загорелся жилой дом.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 августа войска РФ нанесли ракетный удар по станции железнодорожной инфраструктуры в Харьковской области. Были повреждены локомотивы, грузовые и пассажирские вагоны, проводница получила осколочные ранения головы.

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