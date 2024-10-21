Оккупанты нанесли удар по жилому кварталу Запорожья: количество раненых возросло до пяти. Фото и видео

Российские войска в понедельник утром, 21 октября, снова атаковали Запорожье. В этот раз враг попал в жилой квартал.

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Предварительно известно, что в результате атаки ранения получили шесть человек. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Кроме этого, взрывная волна повлекла за собой значительные повреждения домов, расположенных рядом с местом попадания. У них выбиты окна, повреждены фасады и крыши построек.

"Россия нанесла удар по жилому кварталу Запорожья. Предварительно, один человек ранен. Взрывной волной повреждены дома рядом", – говорится в сообщении.

По состоянию на 10:30 количество пострадавших возросло до пяти. Мужчина 49 лет и 48-летняя женщина в тяжелом состоянии. Еще три человека в состоянии средней тяжести. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

По состоянию на 11:00 количество пострадавших в результате удара россиян по Запорожье выросло до 6 человек.

В ГСЧС уточнили, что двоих из пострадавших спасатели извлекли из-под завалов.

Удар окупантов по жилому сектору города привел к частичному разрушению двухэтажного здания садика. Взрывная волна повредила также несколько припаркованных неподалеку легковых автомобилей, а пожарные потушили возгорание в двух металлических гаражах.

Все пострадавшие были доставлены в больницу, однако количество пострадавших может увеличиться, поскольку спасатели продолжают поисковые и аварийные работы. На месте происшествия работают экстренные службы, привлечены 42 спасателя и 10 единиц техники для ликвидации последствий обстрела.

Секретарь Запорожского городского совета и исполняющая обязанности городского головы Регина Харченко показала фото повреждения одного из многоквартирных домов Запорожья.

Напомним, в субботу, 19 октября, армия страны-агрессора нанесла два авиаудара по центру Запорожья.

Как сообщал OBOZ.UA:

– вечером 20 октября российские оккупанты ударили баллистическими ракетами по Кривому Рогу на Днепропетровщине. В результате обстрела есть повреждение гражданской инфраструктуры.

– В этот же вечер Россия ударила КАБами по трем районам Харькова. Ранены 9 человек, в нескольких районах нет электроэнергии, повреждены многоквартирные дома, гаражи, АЗС, частные домовладения и авто.