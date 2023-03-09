Оккупанты нанесли удар по Житомиру дронами-камикадзе: в городе возникли проблемы со светом и водоснабжением

Массированная атака РФ дронами и ракетами по Украине ночью 9 марта затронула Житомир. Российские оккупанты ударили по городу дронами-камикадзе.

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Из-за прилета в облцентре возникли перебои с электро- и водоснабжением. Об этом сообщил мэр Сергей Сухомлин.

"Утром нет воды, в некоторых домах электроэнергии – это после удара по Житомиру", – заявил он в видеообращении.

Чиновник подчеркнул, что ситуация сложная. Однако, по предварительным данным, пострадавших в результате действий российских военных преступников нет.

Сухомлин добавил, что электротранспорт в Житомире запустить не могут, поскольку нет мощностей.

"Больше информации через несколько часов", – добавил он.

Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко добавил, что российскими дронами был поражен один из объектов энергетической инфраструктуры. Поэтому без энергоснабжения оказалось почти 150 тысяч абонентов.

"Энергетикам удалось заживить объекты критической инфраструктуры области. Они смогут начать переключение потребителей на резервные линии питания, как только будет ликвидирован пожар. Жертв и пострадавших, предварительно, нет!" – написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты ночью 7 декабря 2022-го попытались атаковать Житомирскую область, применив иранский дрон-камикадзе Shahed. Украинские защитники сбили беспилотник.

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