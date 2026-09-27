Оккупанты нанесли удары по Днепропетровской области: повреждены предприятия и частные дома. Фото

В течение дня 27 сентября российские оккупанты почти 20 раз наносили удары по Днепропетровской области с помощью беспилотников и артиллерии. Под ударами оказались три района области, где были повреждены предприятия, образовательные и спортивные учреждения, многоквартирные и частные дома, а также автомобили.

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Об этом в Telegram сообщили глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа и исполняющий обязанности начальника Криворожской РГА Виталий Шпак. Они рассказали о последствиях вражеских атак.

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