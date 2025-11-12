Оккупанты нанесли удары по Харькову: вспыхнул пожар, пострадали три человека. Фото и видео

В среду, 12 ноября, российские захватчики снова атаковали Харьков беспилотниками. В результате ударов известно о трех пострадавших.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов. По его словам, попадания зафиксированы в Холодногорском районе.

Что известно

"Враг нанес, предварительно, три удара БпЛА по Холодногорскому району Харькова. На эту минуту поступила информация об одном пострадавшем", – написал чиновник около 10 часов утра.

На место атаки уже выехали экстренные службы.

О взрывах в Харькове Синегубов сообщил в 09:21, добавив, что над городом еще кружат вражеские дроны. Он призвал жителей находиться в безопасных местах.

"По предварительной информации, зафиксирован "прилет" вражеского БПЛА в Холодногорском районе Харькова. Информация выясняется. Над городом еще фиксируют вражеские БПЛА", – указано в сообщении.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в результате попадания дронов есть разрушения в центральной части города.

"По предварительной информации, в результате попадания трех "Шахедов" по центральной части города повреждено гражданское производственное предприятие и частные дома", – написал он.

Один из местных пабликов распространил видео, на котором видно, как в результате российского обстрела горят книги.

"В Харькове на обстрелянном предприятии в том числе горят детские книжки и игрушки", – говорится в сообщении.

Позже Синегубов подтвердил информацию о трех ударах БпЛА по Холодногорскому району и добавил, что в результате атаки пострадали по меньшей мере три человека.

"От взрывной волны получили травмы и ушибы 68-летний мужчина и 60-летняя женщина, они госпитализированы. Также медики оказали помощь 77-летней женщине, которая получила легкие ранения", – сказал он.

В результате попаданий, вспыхнул пожар. Сейчас на месте атаки работают спасатели ГСЧС, экстренная медицинская помощь и полицейские.

"Сейчас оперативно ликвидируем последствия. Далее будем разбирать завалы, чтобы убедиться, что под ними никого нет", – добавил Синегубов.

Напомним, 24 октября россияне нанесли авиационные удары по Харькову. В результате ударов КАБами пострадало гражданское предприятие в Индустриальном районе города, вспыхнул пожар, еще одно попадание пришлось на автобазу. Известно о по меньшей мере восьми пострадавших.

Как сообщал OBOZ.UA, 21 октября Россия также атаковала КАБами Харьков. В результате вражеских ударов были повреждены дома. Известно об 11 пострадавших.

