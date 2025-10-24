Оккупанты атаковали Харьков: есть прилеты по предприятию и раненые

Российские оккупанты утром 24 октября нанесли авиационные удары по Харькову. В результате ударов КАБами пострадало гражданское предприятие в Индустриальном районе города, вспыхнул пожар.

Известно о как минимум троих пострадавших, под завалами могут быть еще люди. Об последствиях атаки сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

Что известно

Об атаке по меньшей мере двумя КАБ Терехов сообщил в 11:03. Били захватчики по Индустриальному району.

Уже в 11:17 городской голова сообщил о повторном ударе по этой же части города.

"На одном из мест прилетов пострадало гражданское предприятие – есть раненые. Повреждены несколько авто, пожар. Обследование мест попаданий продолжаются", – отметил Терехов.

Новость дополняется