Оккупанты атаковали Харьков: есть прилеты по предприятию и раненые
Российские оккупанты утром 24 октября нанесли авиационные удары по Харькову. В результате ударов КАБами пострадало гражданское предприятие в Индустриальном районе города, вспыхнул пожар.
Известно о как минимум троих пострадавших, под завалами могут быть еще люди. Об последствиях атаки сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.
Что известно
Об атаке по меньшей мере двумя КАБ Терехов сообщил в 11:03. Били захватчики по Индустриальному району.
Уже в 11:17 городской голова сообщил о повторном ударе по этой же части города.
"На одном из мест прилетов пострадало гражданское предприятие – есть раненые. Повреждены несколько авто, пожар. Обследование мест попаданий продолжаются", – отметил Терехов.
Новость дополняется