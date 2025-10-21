Россия атаковала КАБами Харьков, повреждены по меньшей мере 15 домов: все подробности

В полночь во вторник, 21 октября, в Харькове прогремела серия взрывов – враг атаковал город КАБами. Под ударом были Индустриальный и Немышлянский районы, на данный момент известно о девяти пострадавших.

Об этом сообщили городской голова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Есть разрушения домов вследствие атаки РФ.

Индустриальный район

Терехов сообщил о попадании в частный сектор Индустриального района. На месте вражеского удара вспыхнул пожар. В общем вражеские КАБы повредили по меньшей мере 15 частных домов.

Количество пострадавших в Индустриальном районе по состоянию на 01:06 возросло до девяти человек.

В ОВА сообщили, что четыре человека получили острую реакцию стресс: 48-летний мужчина, 63-летняя женщина, 47-летний мужчина и 66-летняя женщина. Также медики оказывали помощь 61-летней, 45-летней и 50-летней женщинам и 63-летнему мужчине.

Немышлянский район

"Также подтвержден удар по Немышлянскому району города. Детали уточняем", – написал мэр.

Как сообщал OBOZ.UA, 13 октября Россия атаковала КАБами больницу и энергообъекты в Харькове. Частично были обесточены три района города. Пострадали 57 пациентов больницы – 51 человек получил острую реакцию на стресс, еще шестеро были ранены осколками стекла.

