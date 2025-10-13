Россия атаковала КАБами больницу в Харькове, есть пострадавшие: первые подробности

Вечером в понедельник, 13 октября, российские оккупационные войска нанесли удары КАБами по Харькову. Известно о попадании по территории медицинского учреждения, по меньшей мере четыре человека пострадали.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов. Он отметил, что на территории больницы, предварительно, разрушено одно из хозяйственных сооружений.

"Все 57 пациентов, находившихся в больнице на момент удара вражескими КАБами, переведены в другое лечебное учреждение. Их дополнительно обследуют врачи относительно ранений и острой реакции на стресс", – отметил Терехов.

Под ударом оказался Слободской район. Вследствие ударов по Харькову также зафиксирован большой пожар в Салтовском районе, сообщил мэр.

Впоследствии он проинформировал, что из-за ударов РФ частично обесточены три района Харькова.

В Харьковской ОВА позже раскрыли детали относительно последствий вражеской атаки КАБ. Четыре человека получили ранения стеклом и были госпитализированы.

Было повреждено остекление окон в медицинском учреждении. Вспыхнуло одноэтажное здание гаража на площади 85 м.кв. Также повреждены 17 автомобилей.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 13 октября российский беспилотник атаковал общежитие одного из учебных заведений в Киевском районе Харькова. Вследствие взрыва повреждена крыша и более 20 окон. Пострадавших людей нет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!