Оккупанты нанесли удар КАБом по Харькову: есть пострадавший

Армия РФ днем в пятницу, 9 августа, нанесла удар КАБом по Харькову, в городе раздались взрывы. Враг попал по зданию одного из вузов в Киевском районе города, предварительно, пострадал один человек.

Видео дня

"Оккупанты наносят удары! Харьков: находитесь в укрытиях", – написал в 15:25 в официальном Telegram-канале руководитель ОВА Олег Синегубов.

В свою очередь мэр Харькова Игорь Терехов через три минуты информировал, что, предварительно, удар пришелся по ближнему пригороду.

"Уточняем. Будьте осторожны и по возможности в укрытиях – враг может повторить пуски КАБов", – призвал он.

По состоянию на 15:45 Терехов сообщил, что, по обновленной информации, враг ударил по одному из заведений среднего образования в пределах города.

В то же время Синегубов заявил, что оккупанты ударили "по объекту гражданской инфраструктуры в Харькове".

По состоянию на 16.02 он уточнил: враг ударил КАБом по Киевскому району города. Вследствие атаки повреждено здание одного из вузов.

"Предварительно: один пострадавший. Экстренные службы продолжают осмотр", – сообщил руководитель ОВА.

Как сообщал OBOZ.UA, днем 9 августа армия РФ нанесла удар по супермаркету в Константиновке Донецкой области. На месте вспыхнул сильный пожар, погибли по меньшей мере 11 человек погибли, десятки получили ранения.

Для удара по Константиновке оккупанты применили ракету Х-38.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!