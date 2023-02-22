Оккупанты нанесли удары по Харькову, есть прилеты: появились данные о раненых. Фото

Утром 22 февраля в Харькове прогремели взрывы. Российская оккупационная армия обстреляла город ракетами.

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По словам городского голова Игоря Терехова, серия взрывов прогремела в Харькове около 10:30 утра. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, российские террористы запускают ракеты с территории Белгородской области. Терехов предупредил харьковчан, что возможны еще пуски, поэтому призвал не пренебрегать собственной безопасностью.

"Бьют по Харькову. В городе прогремели уже несколько взрывов. Возможны еще пуски ракет с территории России. Будьте осторожны", – написал мэр.

Местные жители сообщили, что за короткий промежуток времени в городе прогремело сразу 4 взрыва. Также на месте прилетов виднеется огромный столб дыма. Жителей Харькова призвали не проводить фото- и видеофиксацию попаданий вражеских ракет или работы средств противовоздушной обороны.

В свою очередь бригадный генерал юстиции Сергей Мельник "Марсель" уточнил в Telegram, что российские оккупанты атаковали Харьков ракетами С-300. Он также призвал харьковчан находится в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

"Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях", – добавил глава ОВА Олег Синегубов.

Также Синегубов сообщил, что по предварительным данным, зафиксированы "прилеты" в Киевском районе Харькова. Под прицелом оккупантов в очередной раз оказались объекты инфраструктуры.

По информации Областного центра экстренной медицинской помощи, ранения получили два человека. Они в легком состоянии получают помощь специалистов.

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что в Харькове россияне обстреляли промышленное предприятие четырьмя ракетами. По его словам, у двоих людей диагностировали легкие телесные повреждения.

Напомним, 20 февраля российские оккупанты попытались обстрелять Харьковщину с территории Белгородской области. Однако на этот раз все запущенные ракеты остались "на родине" и упали на территории РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в поселке Двуречная Харьковской области утром 17 февраля в результате очередного военного преступления оккупационных войск погиб 68-летний мирный житель. Захватчики открыли огонь по его частному дому.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 февраля российские оккупационные войска снова атаковали Харьковщину. В областном центре прогремело несколько взрывов, подтверждены три прилета вражеских ракет.

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