Россия пыталась обстрелять Харьков, но ракеты устроили ''дружеский огонь'' и упали в Белгородской области. Видео

20 февраля российские оккупанты снова сделали попытку произвести обстрел Харьковщины с территории Белгородской области. Однако на этот раз все запущенные ракеты остались "на Родине" и упали на территории РФ.

Видео дня

Об этом сообщил бригадный генерал юстиции Сергей Мельник "Марсель". В сети распространились кадры пусков и последующих падений ракет на территории Белгородской области (чтобы смотреть видео, доскролльте новость до конца).

В 22:33 в Харьковской области прозвучал сигнал воздушной тревоги. Местные источники сообщили о выходе ракет с Белгородской области, однако все они упали на территории РФ.

"Все ракеты С-300 (около 5-6), которые запустили из БНР в Харьковскую область, остались "дома" у врага. Там лучше все "по-домашнему", – добавил начальник Харьковского военного гарнизона Сергей "Марсель" Мельник.

При этом, местные Telegram-каналы Белгородской области также сообщили о выходах ракет.

В российских каналах начали распространять видео – они утверждают, что это, якобы, работа ПВО.

"Еще видео вылетов из БНР. Это похоже на работу ПВО, тем более учитывая прилёты в Шебекино", – пишут оккупанты.

Однако, на кадрах с другого ракурса четко видно, что российские ракеты просто не долетели до цели и упали в РФ.

Немного позже оккупанты заявили, что ВСУ произвело обстрел города Шебекино, Белгородской области. Как результат – попадание в школу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в поселке Двуречная Харьковской области утром 17 февраля из-за очередного военного преступления оккупационных войск погиб 68-летний мирный житель. Захватчики открыли огонь по его частному дому.

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