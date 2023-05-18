Оккупанты нанесли удары по Харькову и области: есть погибший и раненые

Российские войска 18 мая снова атаковали Харьков и область. Захватчики запустили по региону ракеты С-300 из российского Белгорода, под ударом оказался населенный пункт Циркуны.

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Об этом написал глава ОВА Олег Синегубов. Предварительно он сообщил об одном погибшем и двух раненых.

"Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях!" – призвал он.

Впоследствии он известил о прилете в пригороде Харькова.

"По предварительной информации, "прилет" был в селе Циркуны Харьковского района. Зафиксировано попадание в частный жилой дом. Под завалами может находиться человек. На месте работают все экстренные службы. Данные уточняются", – говорится в сообщении Синегубова.

По состоянию на 15:48 известно об одном погибшем и двух раненых гражданских в селе Циркуны.

"По данным Областного центра экстренной медицинской помощи, в результате ракетного удара оккупантов по селу Циркуны погиб один человек. Еще двое мирных жителей получили ранения. Медики оказывают им всю необходимую помощь", – сообщил Синегубов.

Для ударов по региону захватчики применили комплексы С-300. Запускали ракеты из Белгородской области.

"Враг нанес удары из Белгорода предварительно с ЗРК С-300. Угроза новых ракетных ударов сохраняется. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", – отметил бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

Атаковать Харьковщину и облцентр враг начал около 15 часов, сообщалось о минимум двух вражеских ракетах в воздушном пространстве региона.

Напомним, в ночь на 18 мая российские оккупанты устроили новую атаку на Украину. В Киеве, Винницкой, Полтавской, Житомирской и Кировоградской областях сработала противовоздушная оборона. А в Одессе и Хмельницкой области зафиксированы прилеты, на юге – с жертвами.

Так, в Одессе российскими ракетами поражен объект промышленности. Один из гражданских охранников объекта погиб, еще трое получили ранения.

В Хмельницком районе зафиксировано попадание в объект инфраструктуры. К счастью, там обошлось без пострадавших. Информация о разрушениях устанавливается.

В целом, начиная с 21:00 среды, 17 мая, до 05:30 текущего дня российские оккупанты осуществили несколько волн ракетных атак по разным направлениям. Всего было запущено 30 ракет, 29 сбили силы ПВО. Также для ударов враг применил иранские дроны-камикадзе.