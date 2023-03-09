Оккупанты нанесли удары по Запорожью: в городе прозвучала серия мощных взрывов

Оккупационные войска России вечером четверга, 9 марта, снова нанесли удары по Запорожью. Около 20:00 в городе прозвучала серия мощных взрывов.

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Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL из города. Жители Запорожья слышали не менее 5 взрывов, в некоторых районах пропал свет (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Особенно громкие взрывы были слышны возле Днепровской гидроэлектростанции (ДнепроГЭС), расположенной в Днепровском районе города. Возможно, оккупанты атаковали ракетами именно ее.

В Запорожской ОВА призвали жителей города находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги и не распространять фото и видео прилетов или последствий работы ПВО. Это может помочь врагу корректировать огонь.

По данным Telegram-канала "Запорожская сечь", город находится под обстрелами ЗРК С-300 со стороны города Молочанск (Пологовский район Запорожской области).

Авторы канала также сообщили, что в одном из районов Запорожья начался пожар.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты в ночь на 9 марта устроили массированную атаку по мирным украинским городам. В Запорожской области пять вражеских ракет попали в объект инфраструктуры.

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