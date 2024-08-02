Оккупанты наращивают интенсивность атак по всему фронту: произошло 102 боевых столкновения – Генштаб

Армия России продолжает атаковать по всей линии фронта в Украине – в течение дня на передовой произошло 102 боевых столкновения бойцов Сил обороны с оккупантами. Больше всего атак враг совершил на Покровском и Торецком направлении.

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Об этом говорится в сводке с фронта по состоянию на 22:00 2 августа, опубликованной на Telegram-канале Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Российское оккупационное войско продолжает нести потери в технике и живой силе.

На Харьковском направлении оккупанты совершили шесть атак вблизи Глубокого, Тихого и Волчанского. Отражены четыре штурма, еще два боестолкновения продолжаются. По предварительной информации, потери врага составили 82 человека погибшими и ранеными, уничтожены одна артиллерийская система, танк, десять БПЛА, пять единиц атомобильной и три единицы специальной техники. Кроме того, повреждены семь артсистем и один автомобиль.

На Купянском направлении ВСУ отразили две атаки противника в районе Стельмаховки.

На Лиманском направлении враг атаковал десять раз – пытался продвинуться в направлении населенных пунктов Макеевка, Терны и Торское. Все вражеские атаки отражены.

На Северском направлении украинские воины отражали девять штурмовых действий врага в районах Ивано-Дарьевки, Спорного, Верхнекаменного, Переездного и Выемки. На двух локациях продолжаются боестолкновения.

На Краматорском направлении произошло девять боев в районе Часова Яра, Ивановского и Клещиевки. Шесть попыток противника потеснить наших воинов с позиций оказались тщетными, длятся три атаки. Ситуация контролируемая.

На Торецком направлении российские оккупанты 15 раз пытались вклиниться в нашу оборону. В районах населенных пунктов Северное, Торецк, Нью-Йорк и Железное 12 раз захватчики получили жесткий отпор от наших защитников. Три атаки еще продолжаются.

На Покровском направлении отражены 27 наступательных и штурмовых действий врага возле населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Калиново, Ивановка, Желанне и Новоселовка Первая. Еще три боестолкновения продолжаются. Наши войска принимают меры по удержанию определенных рубежей, подчеркнули в Генштабе.

По состоянию на 22:00 известно про более 200 ликвидированных и раненых оккупантов. Также уничтожены две артиллерийские системы, четыре ББМ, пять БпЛА, две единицы автомобильной техники и три специальной. Два автомобиля, две пушки и РСЗО БМ-21 были повреждены.

На Кураховском направлении произошло три боевых столкновения. Захватчики пытаются продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровка и Константиновка. Подразделения Сил обороны отразили все атаки противника, без успеха для него.

На Времивском направлении произошло пять боеприкосновений в направлении Водяного и Великой Новоселки. Все вражеские штурмы были остановлены.

На Ореховском направлении подразделения наших войск сейчас отражают атаку агрессора в направлении Новоандреевки.

На Приднепровском направлении подразделения наших войск отразили шесть атак противника. Оккупанты успеха не имели.

Как сообщал OBOZ.UA, бригадный генерал Андрей Гнатов заявил, что в Украине ситуация непростая на всей линии фронта, идут бои разной интенсивности, поэтому выделить один самый сложный участок будет несправедливо. Но очень напряженная ситуация на Покровском, Кураховском, Торецком, Купянском направлениях, возле Часова Яра и Волчанска.

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