Оккупанты нарастили количество своих подразделений на Кинбурнской косе: в Силах обороны рассказали о ситуации. Карта

Россияне увеличили количество подразделений на оккупированной Кинбурнской косе. Для них важно удерживать позиции на этой части суши в Днепре, чтобы воспрепятствовать установлению контроля сил обороны над Днепровским заливом.

Видео дня

В то же время для украинских защитников важно контролировать Кинбурнскую косу, чтобы сделать невозможными обстрелы с нее населенных пунктов Николаевщины и перекрыть для оккупантов возможность получать поддержку с моря. Об этом заявил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в комментарии проекта Радио Свобода "Новости Приазовья".

По его словам, россияне увеличили количество сил на захваченной Кинбурнской косе. Туда, в частности, дополнительно опрокинуты артиллерийские подразделения и подразделения российской ПВО. Все это оккупанты делают, чтобы сохранить важный для них плацдарм.

"Обороняют этот район для того, чтобы вообще помешать захвату именно Днепровского залива. У врага есть большая обеспокоенность и они, кроме того, что на самой Кинбурнской косе разместили дополнительные силы обороны, где-то месяца два с половиной назад перебросили туда из Севастополя дивизион речных катеров присоединили его к так называемой Днепровской флотилии. Это тоже сделано для того, чтобы усилить свое присутствие в Днепровском заливе и на Кинбурнской косе в частности", – объяснил Волошин.

Контроль над Кинбурнской косой важен и для Сил обороны, и не только потому, что это украинская земля, которая должна быть освобождена. Дело в том, что эта полоска суши перекрывает вход с моря в Днепр, поэтому, взяв ее под контроль, украинские воины смогли бы "фактически закрыть возможность российским подразделениям получать определенную поддержку с моря".

"Это для них и для нас достаточно важный плацдарм. Кроме того, с Кинбурнской косы можно вести обстрелы юга Херсонской области, юга Николаевской области. Это действительно важный плацдарм по многим, многим аспектам", – добавил представитель Сил обороны юга.

Кинбурнская коса остается единственной до сих пор оккупированной Россией частью Николаевской области. Расположена она в нескольких километрах от Очакова, поэтому захватчики наносят удары по этому городу именно оттуда.

Напомним, после взрыва на Каховской ГЭС Кинбурнская коса оказалась отрезанной от материка. По состоянию на 8 июня прошлого года перешеек между Кинбургской косой и материком был затоплен, это произошло примерно через 50 часов после прорыва дамбы. После этого в течение некоторого времени было невозможно добраться от косы до материка по суше из-за образовавшегося водного барьера.