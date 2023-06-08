Стала 'островом': оккупированная Кинбурнская коса из-за взрыва на Каховской ГЭС отрезана от материка

Кинбурская коса, находящаяся под оккупацией, оказалась отрезана от материка из-за значительного затопления. Оно произошло в результате подрыва дамбы на Каховской ГЭС российскими силами.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба Южного лесного офиса госпредприятия "Леса Украины" в Facebook. Кроме того, на полуострове массово горит лес.

По информации источника, перешеек между Кинбурской косой и материком был затоплен примерно через 50 часов после прорыва дамбы. Согласно сообщению, теперь невозможно добраться от косы до материка по суше из-за образовавшегося водного барьера.

"По состоянию на вечер 7 июня в районе села Геройское дорога, которая связывала полуостров с материком, полностью затоплена – Кинбурн отрезан от большой земли", – написали в ГП.

Там отметили, что на полуострове массово горит лес. Об этом свидетельствуют данные автоматизированной системы "Пожары".

Кинбурнская коса – единственная часть Николаевской области, которая остается под оккупацией. В августе 2022 года Вооруженные силы Украины освободили остальные территории региона в результате наступательных операций.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Напомним, утром 6 июня стало известно, что кафиры взорвали Каховскую ГЭС, под угрозой затопления - до 80 населенных пунктов.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал устроенный Россией теракт крупнейшей рукотворной экокатастрофой в Европе за десятки лет.

В населенных пунктах Херсона, попадающих в зону подтопления, была объявлена эвакуация населения.

По данным "Укрэнерго", Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. Там предупредили об угрозе ЗАЭС, ведь вода из Каховского водохранилища использовалась для охлаждения реакторов, а после теракта уровень воды в водохранилище стремительно снижается.

Мир осудил государство-агрессора за совершенное. Многие западные лидеры один за другим назвали именно Россию ответственной за ужасный теракт и отмечают, что "террористы не остановятся, если их не остановить".

Сама же Россия цинично обвинила в совершенном оккупантами теракте Украину. Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, мол, Украине уничтожать свою ГЭС и устраивать катастрофу, пропорциональную аварии на ЧАЭС, понадобилось, чтобы лишить воды оккупированный Крым и из-за якобы "провального контрнаступления".