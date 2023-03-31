Оккупанты нашли новую тактику: в ВСУ рассказали о ночной атаке врага и оценили угрозы для Украины

Российские войска применили в ночь на 31 марта новую тактику для атак территории Украины иранскими дронами-камикадзе. Сейчас оккупанты концентрируются на запусках "шахедов" по Украине с севера.

Видео дня

В то же время на юге захватчики применяют управляемые авиационные бомбы, лишившись возможности обстреливать правобережье Днепра из артиллерии. Об этом заявила начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, атака войск РФ на ряд регионов Украины в ночь на 31 марта продемонстрировала изменения в тактике захватчиков. Так, враг сместил акцент на север нашей страны. На юге же оккупанты продолжают применять управляемые авиабомбы из-за ограниченных возможностей ведения артиллерийских обстрелов правобережья.

Гуменюк подчеркнула, что российские войска маневрируют, ища способы атаковать Украину.

При этом после "бавовны" в Джанкое, которая нарушила железнодорожное сообщение и подорвала возможности для перемещения по железной дороге тяжелой техники и ракет, в Черном море фиксируется ограниченный запас ракет на ракетоносителях.

Начальник Объединенного пресс-центра отметила, что сейчас враг удерживает в акватории Черного моря 10 кораблей. И только один из них является ракетоносителем. Гуменюк допустила, что этот подводный ракетоноситель военное командование РФ вывело в море, чтобы показать, что у россиян еще "некоторые запасы есть".

На данный момент речь идет о суммарном залпе из 4 ракет "Калибр".

Также Гуменюк не исключила: в нештормовую погоду Россия может вернуть на боевое дежурство другие ракетоносители, однако пока трудно сказать, будут ли они снаряжены.

Напомним, в ночь на 31 марта оккупанты атаковали Украину десятью иранскими дронами-камикадзе Shahed-136/131. Также в небе было зафиксировано до 5 других воздушных целей, вероятно, воздушных шаров.

Девять "мопедов" были сбиты силами ПВО.

Запускали дроны-камикадзе россияне с севера, с территории Брянской области РФ через Сумщину и Черниговщину.