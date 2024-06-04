Оккупанты не прекращают попытки продавить оборону: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

Российская оккупационная армия продолжает атаковать на юге и востоке Украины в попытке улучшить тактическое положение и прорвать оборону ВСУ. Наиболее горячим за минувшие сутки стало Покровское направление, также захватчики давят на Купянском и Кураховском направлениях. Об этом сказано сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 20:00 вторника, 4 июня.

В сутки количество боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 80. Подразделения Сил обороны наносят оккупантам огневое поражение и истощают его по всей линии фронта, отмечает командование ВСУ.

Харьковщина находится под ударами вражеской авиации – за сутки произошло два удара шестью КАБами по Волчанску, двумя КАБами по Белому Колодцу, еще одна КАБ ударила по Старому Салтову. Сейчас на Харьковском направлении идет одно боевое столкновение.

На Купянском направлении количество боевых столкновений выросло до 13. Пять атак наши воины успешно отбили, еще восемь – продолжаются вблизи Синьковки, Новоселовки, Новоегоровки и Стельмаховки.

На Лиманском направлении агрессор атакует в районах Невского и Ямполя. Одно боестолкновение закончилось без успеха для противника, еще одно - продолжается.

Напряженной остается ситуация на Покровском направлении. С начала суток здесь произошло 37 боевых столкновений. Силы обороны Украины успешно отразили 27 штурмовых действий российских захватчиков. Еще 10 боев продолжаются. Ситуация контролируется.

Семь раз российские захватчики пытались атаковать наши позиции на Кураховском направлении. Три штурмовых действия украинские защитники отбили, еще четыре продолжаются вблизи Красногоровки и Парасковеевки.

На Времивском направлении украинские воины отразили шесть атак российских оккупантов.

На Ореховском направлении бои продолжаются вблизи Малой Токмачки и Новоданиловки. Три завершены без успеха для противника, два – еще продолжается.

На остальных направлениях – без особых изменений, добавили в Генштабе.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины за минувшие сутки боев на фронте обезвредили 1290 солдат и офицеров оккупационных российских войск. Так, общее количество потерь живой силы врага в войне достигает 512420.

Ранее в Минобороны показали инфографику потерь армии РФ в Украине за месяц. Согласно ей, только через неделю наши защитники обезвредили 8790 окупантов и сотни единиц их техники.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!