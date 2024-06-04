Исчисляются сотнями и тысячами: в Минобороны показали потери армии РФ за последнюю неделю

Российские оккупационные войска продолжают нести значительные потери на войне против нашего государства. За прошедшую неделю (с 27 мая по 2 июня) Силы обороны Украины уничтожили 8790 захватчиков и сотни единиц их техники.

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Министерства обороны Украины. В частности, у противника стало меньше на 108 танков.

Также украинские военные уничтожили:

– боевые бронированные машины – 184 единицы;

– артиллерийские установки – 299 единиц;

– БПЛА оперативно-тактического уровня – 272 единицы.

Из инфографики, составленной по данным Ситуационного центра Минобороны, становится ясно, что потери россиян за прошедшую неделю по сравнению с предыдущей выросли как в личном составе, так и в каждом из видов вооружения и БПЛА.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины с начала полномасштабной войны проредили ряды оккупационной армии РФ на 511 130 военнослужащих. В частности, 1270 захватчиков были ликвидированы и ранены в боевых столкновениях минувших суток.

Накануне защитники обезвредили 198 единиц российской военной техники и вооружения.

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