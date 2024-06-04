ВСУ за сутки отминусовали 1290 оккупантов и 65 систем артиллерии врага – Генштаб

Силы обороны Украины за еще одни сутки боев на фронте обезвредили 1290 солдат и офицеров оккупационных российских войск. Так, общее количество потерь живой силы врага в войне достигает 512 420.

Накануне защитники также уничтожили 211 единиц военной техники и вооружения армии РФ. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что наши воины сожгли еще 65 артиллерийских систем (всех 13 345), 18 боевых бронированных машин (15 020), 15 танков (7794), три средства ПВО (827) и две РСЗО (1092) оккупационных сил.

Были сбиты 27 российских БПЛА оперативно-тактического уровня (в общем 10 766). Кроме этого, сожжено 69 единиц автомобильной техники и автоцистерн (всего 18 228), 12 – спецтехники (2211) захватчиков.

С начала полномасштабной войны уничтожены 2268 крылатых ракет, 357 самолетов, 326 вертолетов, 27 кораблей/катеров и подлодка войск РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, в Минобороны показали инфографику потерь армии РФ в Украине в течение месяца. Согласно ей, за неделю с 27 мая по 2 июня защитники обезвредили 8790 оккупантов и сотни единиц их техники.

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