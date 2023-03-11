Оккупанты не прекращают штурмов Бахмута, но получают мощный отпор от ВСУ: в Генштабе назвали самые горячие направления на фронте

Российские захватчики не теряют намерения взять под свой контроль целиком все административные границы Луганской и Донецкой областей. Для этого они совершают попытки наступления сразу на пяти направлениях: Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском. Впрочем, они натыкаются на прочную стену Сил обороны, после чего несут колоссальные потери.

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Об этом сообщили в ежевечерней сводке Генерального штаба ВСУ на Facebook. Учитывая, что за много месяцев безуспешной борьбы, враг осознал, что добиться успеха ему не удастся, приходится прибегать к мерам по подкреплению собственных позиций на временно оккупированных территориях.

"Российские преступные власти продолжают меры по принудительной паспортизации населения оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Так, военное руководство России в обязательном порядке требует от всех мобилизованных с ранее оккупированных территорий подписывать долговременные контракты на прохождение военной службы в армии России. Для этого необходимо обязательно иметь среди остальных документов копию паспорта гражданина России. Таким образом, оккупанты пытаются заставить отказаться от так называемого "паспорта Л/ДНР" в пользу российского гражданства", – указано в сообщении.

Кроме того, в попытке отомстить за свои многочисленные неудачи, российская армия наносит удары из артиллерии и минометов, пытаясь нанести максимальный урон гражданскому населению Украины, а также критической инфраструктуре. За минувший день враг отметился активностью:

на Купянском и Лиманском направлениях противник сохраняет свое существенное военное присутствие в приграничных с Украиной районах для недопущения опрокидывания наших подразделений на другие направления. Также, за эти сутки противник безуспешно пытался прорвать оборону наших войск, совершив артиллерийские обстрелы районов ряда населенных пунктов вдоль линии боевого столкновения. В частности, Двухлетней, Гряниковки, Масютовки, Кисловки и Песчаного Харьковской области; Новоселовского, Невского, Кузьминого и Белогоровки Луганской области, а также Дибровы и Раздолевки Донецкой области. Также противник предпринял неудачные попытки наступательных действий в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской и Спорной Донецкой области. Понеся потери в живой силе и технике, отступил на ранее занятые позиции;

на Бахмутском направлении враг не прекращает штурму города Бахмут, однако наши защитники дают достойный отпор и отбивают многочисленные атаки. У линии столкновения враг обстрелял населенные пункты Васюкивка, Железнянское, Дубово-Василовка, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Константиновка, Белая Гора и Железное Донецкой области;

на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник предпринял попытки наступательных действий в направлении населенных пунктов Каменка, Северное, Первомайское, Невельское, Красногоровка и Марьинка Донецкой области. Не имел никакого успеха. Многочисленные вражеские обстрелы подверглись районам населенных пунктов, что рядом с линией столкновения. Среди них – Бердичи, Ласточкино, Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Георгиевка, Богоявленко, Угледар, Золотая Нива и Большая Новоселка Донецкой области;

на Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обороняться. Одновременно с этим, враг продолжает осуществлять интенсивные обстрелы ближайших населенных пунктов, а именно: Малиновки, Гуляйполя, Гуляйпольского, Белогорья, Малой Токмачки, Новоданиловки, Новоандреевки, Малых Щербаков и Каменского Запорожской области, а также Новодмитровки, Михайловки, Змеевки, Веселого, Ивановки, Антоновки, Белозерки и Днепровского Херсонской области и города Херсона.

Впрочем, наши защитники эффективно показывают свою подготовку и также мощно ликвидируют врага. Авиация Сил обороны нанесла за сутки шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили четыре района сосредоточения личного состава противника, один состав боеприпасов и два места развертывания станций радиоэлектронной борьбы россиян.

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