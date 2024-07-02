Оккупанты не прекращают штурмов на Харьковщине, у ВСУ есть успехи возле Кременной: анализ боев от ISW

Российская оккупационная армия продолжает осуществлять штурмовые действия на севере Харьковской области. Враг наступает в районе Липцов и Глубокого, а также в направлении Волчанска.

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В свою очередь украинские войска недавно восстановили утраченные позиции возле Кременной. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Геолокационные кадры, опубликованные 30 июня, показывают, как украинские силы ведут огонь по российским позициям в домах и лесной зоне к северу от Журавки Сумской области (менее двух километров от границы и примерно в 35 километрах к северо-востоку от города Сумы). В настоящее время неясно, установили ли российские оккупанты постоянное присутствие на этих позициях, потенциально готовясь к более крупной наступательной операции в Сумской области, или эти позиции стали результатом ограниченного рейда в Сумскую область. В ISW отметили, что любые российские наступательные действия в Сумской области направлены на то, чтобы сковать и отвлечь украинские силы от других критических районов линии фронта.

На Луганщине украинские военнослужащим удалось восстановить утраченные позиции возле Кременной. При этом захватчики пытаются продвинуться возле Кременной на фоне боев вдоль линии Купянск-Сватово-Кременна.

Геолокационные кадры, опубликованные 1 июля, указывают на то, что российские оккупанты недавно продвинулись к востоку от Макеевки (северо-западнее Кременной. При этом украинские силы недавно восстановили утраченные позиции в лесной зоне к югу от Кременной и к востоку от Тернов.

Напомним, воины Сил обороны Украины в направлении Стрелечья – Глубокое – Липцы на Харьковщине держат оборону и сохраняют инициативу. Часть территорий защитники деоккупировали. Ситуация очень трудная, но контролируемая.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что одной из причин прорыва врага в Харьковской области было отсутствие возможности у Украины наносить удары по скоплениям оккупантов на территории РФ. Украинские военные могли ударить только из HIMARS, на что требовалось разрешение США.

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