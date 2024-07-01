'Ситуация очень тяжелая': военный рассказал, что происходит на направлении Стрелечья – Глубокое – Липцы на Харьковщине. Видео

Воины Сил обороны Украины в направлении Стрелечья – Глубокое – Липцы на Харьковщине держат оборону и сохраняют инициативу. Часть территорий защитники деоккупировали. Ситуация очень трудная, но контролируемая.

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Об этом рассказал заместитель командира батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады Олесь Маляревич в эфире телеканала "Киев24". По его словам, бои в направлении села Липцы Харьковского района продолжаются непрерывно.

"Продолжаем выполнять задачи на линии Стрелечья – Глубокое – Липцы, бои проходят 24 на 7. Где была возможность, улучшили свое положение, некоторые территории деоккупировали, сейчас ведутся бои", – сказал военный.

Олесь Маляревич добавил, что украинские защитники выполняют тяжелую работу, чтобы оккупанты не могли продвинуться к Харькову.

"Ситуация очень тяжелая, но контролируемая, мы стараемся сказать, но за словом контролируемая кроется очень тяжелая ежедневная работа для того, чтобы враг не продвинулся в сторону Харькова", – рассказал он.

По словам военного, на указанном отрезке фронта инициатива на стороне Сил обороны Украины.

"Но мы большей частью выполняем задачи по обороне. Есть все для того, чтобы врага останавливать, и эта задача выполняется", – сообщил Олесь Маляревич.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба ВСУ на утро 1 июля, на Харьковском направлении враг продолжал штурмовые действия, в сутки произошло 16 боевых столкновений. Бои шли, в частности, в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск и Глубокое.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что одной из причин прорыва врага в Харьковской области было отсутствие возможности у Украины наносить удары по скоплениям оккупантов на территории РФ. Украинские военные могли ударить только из HIMARS, на что требовалось разрешение США, рассказал Зеленский.

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