Оккупанты не прекращают штурмов в районе Волчанска: Трегубов рассказал, что происходит. Видео

Российские захватчики не прекращают проводить штурмовые действия вблизи Волчанска на Харьковщине. Противник пытается получить там хоть какие-то успехи, чтобы двигаться в южном и восточном направлениях от города.

Однако все планы врага разрушают наши защитники. Об этом в эфире "Мы Украина" рассказал спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Войска РФ безуспешно пытаются продвинуться под Волчанском

Российская оккупационная армия продолжает вести наступательные действия возле Волчанска, но безрезультатно.

По словам Трегубова, противник пытается усилить давление в районе города и продвигаться на юг и восток – в направлении Липцов и Волчанских хуторов.

"Но там эти попытки постоянно и неизменно заканчиваются одним и тем же – россияне пытаются идти малыми группами, но малые группы нами уничтожаются", – подчеркнул он.

Ранее аналитики американского Института изучения войны отмечали, что украинские войска продвинулись на севере Харьковщины и имели успех на Великобурлукском направлении. В частности, Силы обороны недавно продвинулись на запад от Мылового (к северо-востоку от Великого Бурлука) и на юго-запад от Волчанска.

В то же время российские войска концентрируют живые силы вблизи линии фронта и ждут неблагоприятных погодных условий, чтобы обеспечить укрытие для операций по проникновению.

Напомним, украинские войска недавно продвинулись в юго-западной части Волчанска (к северо-востоку от города Харькова). Также бойцы ВСУ продвинулись в направлении Купянска.

Как писал OBOZ.UA, под Волчанском пограничники краматорской бригады "Форпост" остановили продвижение российских сил. Дронщики активно отработали тяжелыми беспилотниками-бомберами Vampire по посадкам и лесополосам, где прятались оккупанты.

