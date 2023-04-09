Оккупанты не прекращают штурмовать Бахмут, украинские защитники продолжили уничтожение вооружения и живой силы врага — Генштаб

Армия России не теряет надежды на то, что получит превосходство и целиком захватит весь Донбасс. Оккупанты ведут наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, немедленно получая отпор Сил обороны Украины.

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Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, традиционно опубликовав сводку за 9 апреля на Facebook. Противник не прекращает обстреливать территории, до которых физически способен достать.

"В течение суток врагом было совершено более десяти обстрелов из реактивных систем залпового огня, нанес 23 авиационных и четыре ракетных удара. Две российские ракеты, выпущенные из ЗРК С-300, попали в объекты гражданской инфраструктуры Запорожья, погибли и ранены среди гражданских граждан, разрушены и повреждены жилые здания. Также две ракеты из ЗРК С-300 оккупанты выпустили по объекту гражданской инфраструктуры Константиновки на Донеччине", – указано в сообщении.

Согласно данным наших войск, минометные и артиллерийские обстрелы были совершены Россией:

на Купянском направлении вражеских обстрелов подверглись Красное Первое, Новомлынск, Двухлетняя и Западное Харьковской области;

на Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Дибровы. Артиллерийские обстрелы подверглись Новоселовскому, Макеевке, Невскому, Белогоровку Луганской области и Колодцу, Торскому, Северскому, Спорному и Берестовому Донецкой области;

на Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжаются ожесточенные бои. За сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе восточнее населенного пункта Богдановка и возле Хромового. Подразделения сил обороны отразили около 20 вражеских атак на указанном участке фронта. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Железнянское, Орехово-Василовка, Марково, Бахмут, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Белая Гора и Дружба Донецкой области;

на Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия, в районах Новокалинового, Бердичев, Авдеевки, Северного и Марьинки Донецкой области, успеха не имел. Самые ожесточенные бои на указанном участке фронта продолжаются за Авдеевку и Марьинку, где было отражено более 10 вражеских атак. В то же время, вражеские обстрелы подверглись населенным пунктам Новокалиново, Авдеевка, Ласточкино, Первомайское, Красногоровка, Острое, Георгиевка и Марьинка Донецкой области;

на Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Богоявленка, Шахтерское, Новоукраинка, Большая Новоселка, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области;

на Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает наращивать в фортификационном отношении оборонные рубежи и позиции. Обстрелял, в частности, Времевку, Новополье Донецкой области; Затишье, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпилское, Белогорье Запорожской области; Веселое, Бургунко, Ивановку, Антоновку, Днепровское Херсонской области, а также Херсон.

Большой террор происходит на украинских землях, которые временно оказались под контролем захватчиков. В частности, в Старобельске Луганской области, российские оккупационные войска организуют обыски мест жительства граждан, подозреваемых в поддержке Украины и вывозящих людей в неизвестном направлении, без возвращения.

При этом Силы обороны настроены решительно и дальше наносить урон военным преступникам. Украинская авиация за сутки шесть раз ударила по районам сосредоточения окупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили четыре вражеских ЗРК, 11 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, состав боеприпасов и пять станций радиоэлектронной борьбы.

Как сообщал OBOZREVATEL, за прошедшие две недели Силы обороны Украины "демилитаризовали" на временно оккупированной части Запорожской области 15 военных баз российских оккупантов. Семь из них взлетело в воздух на территории Мелитополя.

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