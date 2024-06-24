Оккупанты не прекращают штурмы: в Генштабе назвали самое горячее направление фронта. Карта

В Украине в начале понедельника, 24 июня, войска Российской Федерации были наиболее активными на Северском и Покровском направлениях (по состоянию на 13:00). Количество вражеских атак на линии фронта уже достигло 81.

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Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в новой сводке, опубликованной в 852-е сутки полномасштабной войны. Командование Сил обороны принимает все необходимые меры для сдерживания наступления противника и стабилизации обстановки, заверили в ведомстве.

Военные рассказали о продолжении обстрелов КАБами с территории России. К примеру, на Харьковском направлении авиация противника уже ударила по Волчанску, Графскому, Тихому, Терновому, Липцам, Зеленому, Охримовке. Кроме того, на этом направлении с начала суток (на 13:00) наши воины отбили шесть атак россиян.

На Купянском направлении продолжались три штурмовых действия в районе Стельмаховки.

На Лиманском направлении по состоянию на 13:00 происходили два боестолкновения вблизи Невского. Всего за ночь и утро понедельника оккупанты пытались продвинуться на направлении 10 раз.

Четыре атаки продолжались на Северском направлении. Активно захватчики действуют вблизи Белогоровки, Верхнекаменского и Выемки. С начала суток враг пытался улучшить свое тактическое положение уже 20 раз.

На Торецком направлении агрессор атаковал в районах Южного и Северного. Всего попыток улучшить положение – четыре.

Активнее всего враг пытается штурмовать на Покровском направлении. 11 атак отбиты, 14 еще продолжались. Бои шли в районах Сокола, Новоселовки Первой, Новоалександровки, Евгеньевки, Александрополя, Воздвиженки.

На остальных направлениях обстановка без особых изменений.

Как сообщал OBOZ.UA, за прошедшие сутки (23 июня) враг совершил более 3500 обстрелов, в том числе 91 из реактивных систем залпового огня и более 500 ударов дронами-камикадзе.

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