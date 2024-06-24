Оккупанты штурмуют Волчанск и пытались вытеснить украинских защитников на Ореховском направлении – Генштаб

Российская оккупационная армия продолжает атаковать на разных участках фронта с целью прорвать оборону украинских войск. За прошедшие сутки враг совершил более 3500 обстрелов, в том числе 91 из реактивных систем залпового огня и более 500 ударов дронами-камикадзе.

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Также путинские террористы нанесли 58 авиационных ударов в том числе с применением 91 авиабомбы. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 24 июня.

Вследствие российских террористических атак среди гражданского населения есть погибшие и раненые. Также зафиксированы разрушения и повреждения многоэтажных и частных домов, а также других объектов инфраструктуры.

В свою очередь украинские воздушные силы, ракетные войска и артиллерия в течение 23 июня поразили 12 районов сосредоточения личного состава, три средства противовоздушной обороны врага, одну РЛС и одну станцию ​​РЭБ противника. В результате за прошедшие сутки общие потери российских захватчиков составили 1300 человек, 12 танков, 15 боевых бронированных машин, 51 артиллерийская система, 27 БПЛА, две ракеты, 56 автомобилей и 20 единиц специальной техники.

С начала суток 24 июня произошло уже 62 боевых столкновения. Оккупанты совершили 11 авиаударов, сбросив 19 авиабомб, 579 обстрелов позиций наших войск. Также враг задействовал для ударов 33 дрона-камикадзе.

Продолжаются попытки захватчиков атаковать Волчанск на Харьковском направлении. С начала суток в районе города продолжаются два боевых столкновения, ситуация контролируется. За предыдущие сутки потери врага на Харьковском направлении составили 145 человек. Также уничтожена одна боевая бронированная машина, артсистема и шесть автомобилей. Повреждены четыре артсистемы и три автомобиля. Кроме того, поражено 36 блиндажей.

На Купянском направлении продолжается одно боевое столкновение вблизи Стельмаховки. Ситуация контролируется.

На Лиманском направлении идут бои в районах населенных пунктов Копанки, Грековка, Макеевка, Торское и в Серебрянском лесу. Шесть атак отбиты без успеха для противника, два боестолкновения продолжаются.

На Северском направлении произошло 17 атак. Враг пытается потеснить Силы обороны с занимаемых позиций в районах Белогоровки, Верхнекаменского, Раздолевки и Выемки. Семь атак отбиты, ведутся бои.

На Краматорском направлении успеха не имело штурмовое действие захватчиков вблизи Ивановского. Продолжается одно боестолкновение вблизи Клещиевки.

На Торецком направлении отражены две атаки в районе Южного, один бой продолжается.

На Покровском направлении с начала суток уже произошло 18 атак, девять из которых успешно отбиты. Продолжаются бои за Новоалександровку, вблизи Евгеньевки, Воздвиженки, Сокола и Новоселовки Первой. По уточненной информации, за прошедшие сутки на Покровском направлении враг потерял более 220 человек. Уничтожены три танка, две ББМ, одна пушка и три автомобиля. Также повреждены три танка, две боевые бронированные машины, три орудия и два автомобиля.

Агрессор продолжает давить на наши позиции на Кураховском направлении в районах Карловки, Красногоровки, Георгиевки, Парасковеевки и Константиновки. Ситуация контролируемая, шесть атак отбиты, одно боевое столкновение продолжается.

На Шахтерском направлении успеха не имела попытка окупантов приблизиться к Урожайному.

На Ореховском направлении враг трижды потерпел неудачу при попытках вытеснить украинских защитников с позиций неподалеку от Малой Токмачки.

На остальных направлениях активных действий с начала суток оккупанты не проводили.

Напомним, утром 24 июня оккупационные войска России атаковали крылатыми ракетами Одессу. Работали силы ПВО, однако есть и попадание, в результате которого вспыхнул сильный пожар и пострадали три человека.

Ранее сообщалось, что в течение суток 23 июня российская оккупационная армия терроризировала жителей Никопольского района обстрелами. Враг атаковал гражданскую инфраструктуру артиллерией и дронами-камикадзе.

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