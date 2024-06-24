Оккупанты ударили по Никополю, повреждены медучреждение и дома: пострадала женщина. Фото

В течение суток 23 июня российская оккупационная армия терроризировала жителей Никопольского района обстрелами. Враг атаковал гражданскую инфраструктуру артиллерией и дронами-камикадзе.

Видео дня

Вследствие обстрелов повреждены жилые дома, также есть пострадавшие. Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

В Никополе ранения получила 66-летняя женщина. Ее госпитализировали с места происшествия в состоянии средней тяжести. Также враг целился по инфраструктуре города.

Вследствие обстрелов в районном центре повреждены два здания медучреждения. Кроме того, зафиксированы разрушение в жилом секторе. Также уничтожены частный дом, хозяйственная постройка и теплица.

Всего после вражеских обстрелов повреждены 15 домов и 14 хозяйственных построек. Также поврежден магазин и два транспортных средства. Кроме того, оккупанты повредили линии электропередач и газопроводы.

Под ударом российских террористов также оказалась Мировская громада. Там зафиксированы повреждения линии электропередач.

Напомним, в Харькове днем 23 июня прогремели взрывы. Оккупанты попали в частный дом и детское учебное заведение. Вследствие ударов РФ погиб по меньшей мере один человек, еще десять получили ранения.

Ранее сообщалось, что защитники неба Украины утром 23 июня отбивали воздушную атаку России, которую та осуществила крылатыми ракетами. Над Киевщиной обезвредили два "Калибра".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!