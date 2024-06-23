Силы ПВО утром сбили два 'Калибра', которыми атаковала Россия

Защитники неба Украины утром 23 июня отбивали воздушную атаку России, которую та осуществила крылатыми ракетами. Над Киевщиной обезвредили два из трех "Калибров".

Видео дня

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук. Согласно данным мониторинговых каналов, целью врага также были западные регионы.

По его словам, всего оккупанты атаковали тремя крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" из акватории Азовского моря.

"Две ракеты сбиты зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил в Киевской области. Держим небо! Вместе – к победе!" – отметил он.

Напомним, что воздушная тревога из-за вероятности российского обстрела длилась около часа с 04:46. Вражеские цели летели через Николаевщину в направлении Кировоградской области, заходили в воздушное пространство Черкасщины, Киевщины, Житомирщины, Хмельнитчины. В столичном регионе работала ПВО. В результате падения обломков получили повреждения ряд домов, различных заведений, АЗС и авто.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 22 июня российские террористы устроили массированную воздушную атаку на Украину, запустив 16 ракет и 13 дронов-камикадзе типа Shahed. Силы ПВО уничтожили 25 воздушных целей: 12 ракет и все 13 "Шахедов".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!