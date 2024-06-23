Россия запустила по Украине 'Калибры': на Киевщине прогремели взрывы, работала ПВО

Страна-агрессор Россия утром 23 июня осуществила по Украине пуски крылатых ракет "Калибр", из-за чего почти во всех регионах была объявлена воздушная тревога. Вражеские цели двигались с юга в направлении севера и запада.

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В столичном регионе раздались взрывы – работала противовоздушная оборона. Об опасности сообщили Воздушные силы ВСУ.

Тревога распространилась с юга на запад Украины, начиная с 04.46. Вражеские цели летели через Николаевщину в направлении Кировоградской области, заходили в воздушное пространство Черкасщины, Киевщины и Житомирщины.

В Киевской областной военной администрации подтвердили работу ПВО в регионе. Там призывали соблюдать информационную тишину: не снимать и не выкладывать в сеть работу наших защитников.

"В Киеве слышны взрывы – работают силы ПВО в области и в столице. Находитесь в укрытиях!" – добавил также мэр столицы Виталий Кличко.

Мониторинговые каналы сообщали о сбитии воздушной цели на Киевщине. В то же время вражеские ракеты продолжали движение – на Хмельнитчину и дальше на запад.

Ракетная атака длилась около часа: воздушную тревогу отменили после 05:40.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 22 июня Россия нанесла ракетный удар по Ивано-Франковску. Целью врага стала гражданская инфраструктура города, более 240 человек написали заявления о повреждении имущества.

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