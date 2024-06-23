'Город под обстрелом КАБов': в Харькове раздались взрывы, есть жертва и раненые

В Харькове днем 23 июня прогремели взрывы. Оккупанты попали в частный дом и детское учебное заведение. Вследствие ударов РФ погиб по меньшей мере один человек, еще десять получили ранения.

"В Харькове взрывы. Город под обстрелом КАБов. Будьте осторожны!" – написал он по состоянию на 15:02 в официальном Telegram-канале. В Воздушных силах Вооруженных сил Украины по состоянию на 14:58 и по состоянию на 15:28 сообщали о пусках КАБов курсом на Харьков.

Местные СМИ сообщили, что в части районов города после серии взрывов исчез свет.

Движение поездов метро Харькова временно приостановлено, сообщила пресс-служба Харьковского метрополитена. Станции работают как укрытие.

По состоянию на 15:27 Терехов проинформировал, что один из российских ударов пришелся по частному сектору.

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"Имеем информацию о погибших", – написал городской голова.

Руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов в свою очередь рассказал, что войска РФ нанесли удары по гражданской инфраструктуре Харькова.

"Вследствие ударов оккупантов по Харькову один человек погиб, по меньшей мере четверо ранены", – сообщил он в 15:35.

По состоянию на 15:49 мэр информировал, что враг попал КАБом в частный жилой дом. Один человек погиб и пять пострадали из-за этого попадания.

Еще три человека пострадали в другом районе города, где удар пришелся по детскому учебному заведению, рассказал Терехов.

По его словам, под ударом КАБ оказались гражданские объекты в Шевченковском и Холодногорском районах. Временно нет света у половины Харькова.

"К сожалению, нет электроснабжения где-то у половины города. Остановилась работа метрополитена и наземного электротранспорта. Сейчас работаем над тем, чтобы выпустить на маршруты муниципальные автобусы", – сообщил Терехов в эфире телемарафона.

По состоянию на 16:25 Синегубов заявил, что вследствие авиаудара по Харькову травмированы десять человек. Среди пострадавших – двое подростков 15 и 16 лет.

Двое пострадавших в тяжелом состоянии. Один человек получил травмы средней степени, рассказал руководитель ОВА.

Как сообщал OBOZ.UA, в субботу, 22 июня, войска России ударили по Харькову четырьмя бомбами, которые прилетели в район плотной жилой застройки. Бомбы УМПБ Д-30 враг запустил из Белгорода.

Вследствие обстрела погибли два человека, еще 53 пострадали, в частности трое детей. Аварийно-спасательные работы на месте прилета продолжались до 06:30 утра.

В Патрульной полиции показали кадры с моментом удара по Харькову, сняты нагрудной камерой полицейских. Оглушенные и сбитые с ног силой взрыва, правоохранители бежали на место попадания, чтобы помочь пострадавшим.

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