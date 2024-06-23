Появилось видео первых минут после ракетного удара РФ по Харькову 22 июня

В сети появились кадры с моментом удара войск РФ по Харькову 22 июня. Они были сняты на боди-камеры находившихся вблизи места попадания патрульных полицейских.

Видео дня

Оглушенные и сбитые с ног силой взрыва, полицейские сразу же побежали туда, куда попали оккупанты, чтобы помочь пострадавшим. Видео опубликовал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

"Первые минуты вчерашнего вражеского обстрела центральной части Харькова. Держись, несокрушимый", – написал он.

На видео зафиксированы полицейские и гражданские, стоящие вблизи места, куда через несколько секунд прилетит российский снаряд. Раздается оглушительный взрыв, после которого патрульный, камера которого ведет съемку, падает на асфальт. На него сыплется разбитое стекло.

Однако патрульный быстро поднимается на ноги и бежит туда, откуда был слышен взрыв. В объектив камеры попадают изуродованные автомобили и окровавленные люди.

"Что болит?" – спрашивают полицейские у тех, кого встречают по пути. Они помогают дезориентированным гражданским отойти в безопасное место, ищут тех, кто не может передвигаться сам, помогают медикам эвакуировать раненых и освобождают людей, присыпанных кусками кирпичей после разрушения дома.

Напомним, накануне, 22 июня, россияне нанесли удары по Харькову. Четыре бомбы страны-агрессорки прилетели в район плотной жилой застройки и многоквартирный дом. Запускали оккупанты свои УМПБ Д-30 из Белгорода.

Аварийно-спасательные работы на месте попадания продолжались до 06:30 23 июня. С момента обстрела там работали 116 сотрудников ГСЧС и 24 единицы аварийно-спасательной техники. В ГСЧС сообщили, что погибли два человека, а еще 53 пострадали. Среди пострадавших есть трое детей.