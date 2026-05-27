Оккупанты не успевают реагировать: Силы обороны нанесли ряд ударов по складам и командным пунктам врага в Запорожье и Донецкой области – 'Атэш'

Силы обороны нанесли многочисленные удары по полевым складам и командным пунктам российской армии на ВОТ Украины. Атаки приобрели систематичность и достают в глубокий тыл врага, что захватчики даже не успевают реагировать на них.

В панике оккупанты пытаются перебрасывать собственные запасы как можно дальше от ударов, что негативно влияет на логистику. Об этом сообщили в Telegram-канале военного движения украинцев и крымских татар "Атеш".

"Агенты "Атеш" из состава группировок войск "Восток" и "Днепр" сообщают: серия ударов Сил обороны Украины накрыла ряд полевых складов и запасных командных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. Удары идут глубже и чаще – оккупанты не успевают реагировать", – говорится в сообщении.

Российская логистика на юге испытывает все большие проблемы

Украинские военные активно применяют БПЛА Hornet и все увереннее действуют на южном направлении, в частности вдоль трассы Таганрог–Джанкой, которая является ключевой логистической артерией для снабжения российских сил на юге. В то же время глубина поражения постоянно увеличивается, и объекты, которые еще год назад считались недосягаемыми, теперь оказываются в зоне ударов.

По словам агентов, вражеские объекты, которые оставались нетронутыми с 2022 года, сейчас начали системно уничтожаться один за другим по всему южному направлению.

Чтобы хоть как-то решить проблему российское командование вынуждено срочно перемещать уцелевшие запасы за Мариуполь – в районы, которые сейчас остаются вне досягаемости ударов. Из-за этого существенно увеличилось логистическое плечо, а доставка ресурсов на передовую стала значительно сложнее.

"Больше информации мы опубликуем позже, когда это станет безопасным для наших агентов", – отмечается в сообщении.

Напомним, ранее "Атеш" сообщал, что российские оккупанты существенно изменили свою логистику и переносят склады с боеприпасами и БПЛА в глубокий тыл. Один из таких складов был замечен в Мариуполе. Такое изменение логистики вызывает больше трудностей для оккупантов в подвозе груза на фронт.

Как сообщал OBOZ.UA, партизаны "Атэш" перебили линию снабжения оккупантов на Сумском направлении. В результате операции был уничтожен грузовой электровоз, который использовался для транспортировки критически важных военных грузов.

