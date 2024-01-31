Оккупанты ночью атаковали дронами юг Украины, в Николаевской области есть прилет и пострадавший. Фото

В ночь на 31 января российские войска атаковали дронами-камикадзе Николаевщину. Попадание зафиксировано в Баштанском районе: там поражены склады сельхозпредприятия и магазин, вспыхнул пожар.

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Ранения получил мужчина. Подробности по поводу ночного вражеского террора раскрыли в Силах обороны юга.

Согласно сообщению, мужчина получил серьезные ранения.

"В результате попадания в Баштанском районе Николаевщины повреждены склады сельскохозяйственного предприятия, здание магазина. Продолжается ликвидация пожара. Гражданский охранник торгового павильона получил ранения, он госпитализирован в реанимацию", – отметили в Силах обороны юга около 7 часов утра.

Удар был нанесен около полуночи, по состоянию на 7 часов утра сообщалось, что спасатели еще гасят огонь.

Всего над южными регионами Украины во время атаки силы ПВО сбили семь "Шахедов". Два приземлили в Кировоградской области, еще пять – в Николаевской области.

Напомним, в ночь на 31 января россияне атаковали Украину иранскими дронами-камикадзе. В общей сложности враг применил 20 "Шахедов". Силы ПВО уничтожили 14 из них.

Ликвидация ударных дронов врага, кроме Николаевщины и Кировоградщины, происходила также в Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Кроме того, захватчики также запустили три баллистических ракеты "Искандер".

Как сообщал OBOZ.UA, в Харькове в результате атаки "Шахедами" есть попадания. Враг атаковал жилые районы, там вспыхнули пожары.