Оккупанты ночью запустили по Украине 20 'Шахедов', 14 дронов сбили силы ПВО

В ночь на 31 января российские террористические войска снова запустили дроны-камикадзе против Украины. Защитники неба уничтожили 14 из 20 вражеских "шахедов".

Видео дня

Об этом сообщили в Telegram Воздушных сил ВСУ. Отмечается, что на этот раз враг атаковал из направлений: Приморско-Ахтарск, Курск – РФ, Чауда в Крыму. Кроме того, террористы запустили по Украине три баллистических ракеты "Искандер-М" с территории временно оккупированного Крыма и Воронежской области России.

Как отметили в Воздушных силах, "шахеды" были уничтожены в пределах Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской и Харьковской областей.

Напомним, атака дронами началась еще с вечера 30 января. Войска РФ атаковали, в частности, Харьковщину. В областном центре раздавались взрывы, попадание пришлось в район жилой застройки. В результате атаки пострадали три человека – у них легкие ушибы и острая реакция на стресс. На месте удара РФ начался пожар.

В результате попадания беспилотников между домами в центре Харькова повреждены два многоквартирных жилых дома – это девятиэтажки.

Эта атака для Харькова стала четвертой за день. До этого враг осуществил две волны обстрелов близкого пригорода областного центра. Харьковский район был атакован баллистическими ракетами. Во время одного из обстрелов враг вел огонь из оккупированной части Луганской области.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что украинский ВПК ставит приоритет в наращивании количества средств радиоэлектронной борьбы. Эти разработки наряду со средствами ПВО помогают эффективно отражать вражеские воздушные атаки.

– Прошлой ночью украинское ПВО уничтожило 15 из 35 ударных БПЛА в пределах восьми областей. Игнат объяснил, что результативность защитников неба подчас зависит от того, как российские террористы используют свою технику. В ночь на 30 января большинство дронов-камикадзе Shahed-136 враг направил на прифронтовые территории Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!