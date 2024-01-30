Игнат объяснил, почему силы ПВО ночью не сбили 20 вражеских дронов и какие цели у врага в приоритете

Результативность украинской противовоздушной обороны порой зависит от того, как российские террористы используют свою технику. В ночь на 30 января большинство дронов-камикадзе Shahed-136 враг направил на прифронтовые территории Украины.

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Украинская ПВО уничтожила 15 из 35 ударных БПЛА в пределах восьми областей. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он отметил, что, возможно, для кого-то странно видеть столь малую долю, поскольку часто наши защитники неба показывают даже стопроцентное сбитие.

"Здесь надо людям объяснять. Есть понимание, как враг применяет технику. Это не какое-то изменение тактики и т.д.", – отметил Игнат.

Он отметил, что оккупанты атакуют разным количеством дронов на разных направлениях и из разных направлений. Например, этой ночью из Курской области и Приморско-Ахтарска в РФ, а также из Чауды во временно оккупированном Крыму.

Большинство дронов россияне направили на прифронтовые территории, расположенные вблизи линии боевого столкновения или государственной границы. Первоочередные цели кремлевских террористов – объекты военные, гражданские и топливно-энергетического сектора.

"Не будем забывать эти удары "Искандерами" по Полтавской области, а сегодня уже видели и удары БПЛА по объектам топливно-энергетического сектора. Это будет всегда в приоритете врага. Даже не в глубине страны, а ближе к линии фронта", – пояснил Игнат.

Напомним, в ПС ВСУ сообщили, что вечером 29 и ночью 30 января Россия атаковала территорию Украины 35-ю ударными БПЛА. Украинские ПВО сбили 15 вражеских воздушных целей. Часть ударных БПЛА привела к попаданию. Также оккупанты запустили по украинским городам ракеты – тоже есть прилеты.

Как сообщал OBOZ.UA:

– На Николаевщине ночью 30 января защитники сбили вражеский дрон, но его обломки привели к пожару и ранению человека. В одном из районов области загорелся грузовой автомобиль, перевозивший семена подсолнечника, водитель госпитализирован.

– В Киевской области в результате падения обломков на территории одного из предприятий возник пожар, повреждено здание и авто. По предварительным данным, жертв и пострадавших у населения нет.

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