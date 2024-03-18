Оккупанты ночью нанесли удар по пожарной части на Харьковщине: пострадал спасатель. Фото

Оккупационные войска России ночью в понедельник, 18 марта, нанесли циничный ракетный удар по пожарной части в Харьковской области. В результате действий военных преступников пострадал спасатель.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины. На официальной Facebook-странице ГСЧС опубликовали фото с последствиями обстрела.

Отмечается, что в эту ночь враг бил ракетами по приграничному населенному пункту Харьковщины. Один из ударов задел здание пожарной части.

На территории выбило ворота, в помещении – окна и двери, также повреждены крыша и фасадная часть. Кроме того, повреждения получили четыре пожарно-спасательных автомобиля.

На момент обстрела на дежурстве в пожарном депо находились 11 спасателей, из которых один получил травму руки.

В частности, пострадал водитель-спасатель местного пожарно-спасательного подразделения. Медицинскую помощь ему оказали на месте.

"Страна-агрессор продолжает сознательно уничтожать тех, кто стоит на защите безопасности мирных людей", – подчеркнули в ГСЧС.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 16 марта в больнице скончался 39-летний спасатель Виталий Алимов. Он получил ранения накануне во время ракетного удара РФ по Одессе, когда приехал помогать людям на месте предыдущего обстрела. В общем в результате этого циничного преступления оккупантов погиб 21 человек.

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