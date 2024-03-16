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В больнице скончался спасатель: возросло количество жертв удара РФ по Одессе. Фото

Лилия Рагуцкая
War
3 минуты
2,5 т.
В больнице скончался спасатель: возросло количество жертв удара РФ по Одессе. Фото

Число жертв российского ракетного удара по Одессе 15 марта снова возросло. Утром 16 марта в больнице скончался раненый накануне спасатель ГСЧС.

Такое заявление, по данным СМИ, сделала заместитель городского головы Одессы Светлана Бердера. А в ГСЧС рассказали, что остановилось сердце 39-летнего спасателя Виталия Алимова.

В больнице скончался спасатель: возросло количество жертв удара РФ по Одессе. Фото

"В Одессе уже 21 погибший, – вице-мэр Светлана Бедрега. Сегодня утром скончался еще один спасатель в больнице", – отмечено в сообщении телеканала "Мы Украина".

В больнице скончался спасатель: возросло количество жертв удара РФ по Одессе. Фото

Эту же информацию Бедрега подтвердила в комментарии "Суспільному".

"К сожалению, сегодня еще одна смерть, еще одна смерть одного травмированного, вчера он был в крайне тяжелом состоянии. Соболезнуем родным, соболезнуем близким, соболезнуем всем одесситам", – отметила заммэра.

"Суспільне" добавило, что, по словам Бедреги, в стационарных заведениях города и области находится "более 50 травмированных от вчерашней атаки". Она рассказала, что у многих состояние тяжелое или крайне тяжелое, многие находятся в реанимации.

"Цифры могут меняться, потому что оказывается амбулаторная помощь и пациенты могут прийти домой, но есть другие случаи, когда пациент обращается за амбулаторной помощью, но учитывая его состояние, его госпитализируют", - подчеркнула Бедрега.

Об увеличении количества жертв заявил и министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

"Сегодня в больнице от тяжелого ранения погиб еще один работник ГСЧС, еще одна жертва вчерашнего российского удара по Одессе", - процитировали министра в МВД.

Число пострадавших при этом Клименко оценил в "более 70".

В больнице скончался спасатель: возросло количество жертв удара РФ по Одессе. Фото

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер назвал имя 21 жертвы российского удара.

"Количество жертв российского ракетного удара по Одессе возросло до 21. Сегодня в больнице скончался 39-летний спасатель Виталий Алимов. Искренние соболезнования семье и вечная память Герою без оружия", – написал он.

Коллеги погибшего рассказали: Алимов работал водителем-пожарным.

"Сегодня в больнице скончался одесский спасатель – 39-летний водитель-пожарный – Виталий АЛИМОВ, который вчера получил тяжелые травмы во время выполнения служебных обязанностей, в результате повторного ракетного удара. Медики делали все возможное, но спасти нашего коллегу не удалось. Глубоко скорбим с по поводу смерти побратима-огнеборца и выражаем слова соболезнования родным и близким. В нашей памяти Виталий всегда останется как хороший друг, отзывчивый и добрый человек и профессионал своего дела", - добавили в ГСЧС.

В больнице скончался спасатель: возросло количество жертв удара РФ по Одессе. Фото
В больнице скончался спасатель: возросло количество жертв удара РФ по Одессе. Фото

Напомним, в разгар дня 15 марта оккупанты ударили баллистическими ракетами по Одессе. Когда на место прилета прибыли полицейские, спасатели и медики – враг нанес повторный удар.

До конца суток, по данным главы Одесской областной военной администрации, было известно о 20 погибших (среди которых медик и спасатель ГСЧС) и 55 раненых. В больницах на 23:00 15 марта находились 42 человека. Состояние девяти раненых медики оценивали как тяжелое.

Среди жертв российского удара – 30-летний полицейский Андрей Боярский. Без отца осталась трехмесячная дочь правоохранителя.

По состоянию на 09:00 утра 16 марта Кипер рассказывал о 40 раненых при атаке людей, которые остаются в больнице. Количество "тяжелых", по его данным, было таким же, как и накануне.

16 марта в Одессе объявлен День траура.

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