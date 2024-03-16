В больнице скончался спасатель: возросло количество жертв удара РФ по Одессе. Фото

Число жертв российского ракетного удара по Одессе 15 марта снова возросло. Утром 16 марта в больнице скончался раненый накануне спасатель ГСЧС.

Такое заявление, по данным СМИ, сделала заместитель городского головы Одессы Светлана Бердера. А в ГСЧС рассказали, что остановилось сердце 39-летнего спасателя Виталия Алимова.

"В Одессе уже 21 погибший, – вице-мэр Светлана Бедрега. Сегодня утром скончался еще один спасатель в больнице", – отмечено в сообщении телеканала "Мы Украина".

Эту же информацию Бедрега подтвердила в комментарии "Суспільному".

"К сожалению, сегодня еще одна смерть, еще одна смерть одного травмированного, вчера он был в крайне тяжелом состоянии. Соболезнуем родным, соболезнуем близким, соболезнуем всем одесситам", – отметила заммэра.

"Суспільне" добавило, что, по словам Бедреги, в стационарных заведениях города и области находится "более 50 травмированных от вчерашней атаки". Она рассказала, что у многих состояние тяжелое или крайне тяжелое, многие находятся в реанимации.

"Цифры могут меняться, потому что оказывается амбулаторная помощь и пациенты могут прийти домой, но есть другие случаи, когда пациент обращается за амбулаторной помощью, но учитывая его состояние, его госпитализируют", - подчеркнула Бедрега.

Об увеличении количества жертв заявил и министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

"Сегодня в больнице от тяжелого ранения погиб еще один работник ГСЧС, еще одна жертва вчерашнего российского удара по Одессе", - процитировали министра в МВД.

Число пострадавших при этом Клименко оценил в "более 70".

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер назвал имя 21 жертвы российского удара.

"Количество жертв российского ракетного удара по Одессе возросло до 21. Сегодня в больнице скончался 39-летний спасатель Виталий Алимов. Искренние соболезнования семье и вечная память Герою без оружия", – написал он.

Коллеги погибшего рассказали: Алимов работал водителем-пожарным.

"Сегодня в больнице скончался одесский спасатель – 39-летний водитель-пожарный – Виталий АЛИМОВ, который вчера получил тяжелые травмы во время выполнения служебных обязанностей, в результате повторного ракетного удара. Медики делали все возможное, но спасти нашего коллегу не удалось. Глубоко скорбим с по поводу смерти побратима-огнеборца и выражаем слова соболезнования родным и близким. В нашей памяти Виталий всегда останется как хороший друг, отзывчивый и добрый человек и профессионал своего дела", - добавили в ГСЧС.

Напомним, в разгар дня 15 марта оккупанты ударили баллистическими ракетами по Одессе. Когда на место прилета прибыли полицейские, спасатели и медики – враг нанес повторный удар.

До конца суток, по данным главы Одесской областной военной администрации, было известно о 20 погибших (среди которых медик и спасатель ГСЧС) и 55 раненых. В больницах на 23:00 15 марта находились 42 человека. Состояние девяти раненых медики оценивали как тяжелое.

Среди жертв российского удара – 30-летний полицейский Андрей Боярский. Без отца осталась трехмесячная дочь правоохранителя.

По состоянию на 09:00 утра 16 марта Кипер рассказывал о 40 раненых при атаке людей, которые остаются в больнице. Количество "тяжелых", по его данным, было таким же, как и накануне.

16 марта в Одессе объявлен День траура.