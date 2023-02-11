Оккупанты ночью сбросили четыре авиабомбы на остров Змеиный

В ночь на 11 февраля российские оккупационные войска атаковали остров Змеиный. Вражеская авиация сбросила на остров четыре авиабомбы.

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Российские захватчики осуществили бомбардировку двумя самолетами Су-24М. Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".

Кроме того, путинские террористы в течение ночи атаковали Одесскую область другими видами вооружений. В частности, из берегового ракетного комплекса с территории временно оккупированного Крыма враг применил 3️ противокорабельные ракеты "Оникс", которыми попал в прибрежную зону. Человеческих потерь и пострадавших нет.

В ОК "Юг" подчеркнули, что, пытаясь создать панические настроения среди населения приграничных с Молдовой и непризнанным Приднестровьем районах, войска РФ направили по расположенной там критической инфраструктуре ракеты воздушного базирования.

Напомним, в течение суток 10 февраля страна-агрессор Россия совершила несколько серий атак по регионам Украины: ночью она запускала дроны, утром ракеты, а к вечеру – снова ударные беспилотники. Во время вечерней атаки украинские защитники за пять часов уничтожили два десятка "шахедов".

Ранее в сети появились свежие фото с острова Змеиный, освобожденного от российских оккупационных войск. На кадрах видны разрушенные здания и уничтоженная вражеская техника.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты сбежали с острова Змеиный 30 июня 2022 года после ряда мощных ударов ВСУ. В России назвали это "жестом доброй воли".

После этого 7 июля на острове Змеиный украинские воины подняли флаг Украины.