Оккупанты ночью ударили Херсону: под завалами дома погиб мужчина, еще один ранен

Российские террористы ночью, 24 февраля, нанесли удар по Херсону с временно оккупированного левого берега. В результате атаки погиб мужчина, один получил ранения.

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Об этом сообщает начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко. Оккупанты били по Днепровскому району города.

"Ночью враг с временно оккупированного левобережья ударил по Днепровскому району. Взрывную травму, несовместимую с жизнью, получил 72-летний мужчина. Его тело спасатели деблокировали из-под завалов дома", – говорится в сообщении.

По словам Мрочко, мужчина 50 лет с минно-взрывной травмой и контузией был доставлен правоохранителями в медицинское учреждение.

Напомним, в течение января российские беспилотники повлекли 70% всех жертв среди мирного населения в Херсонской области. В ООН отметили, что часто враг целенаправленно атакует общественный транспорт. Также от беспилотников ближнего радиуса действия страдают и в других прифронтовых районах, в частности в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Николаевской, Донецкой и Запорожской областях.

Как сообщал OBOZ.UA, 7 февраля россияне в очередной раз обстреляли Херсонскую область. В результате вражеской атаки погиб 37-летний работник критической инфраструктуры, выполнявший аварийно-ремонтные работы. Мужчина получил травмы несовместимые с жизнью.

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