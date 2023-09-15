Оккупанты ночью ударили по Днепропетровщине: поврежден инфраструктурный объект

В ночь на 15 сентября российские войска снова атаковали Днепропетровщину: под огнем вражеской тяжелой артиллерии в очередной раз оказался Никопольский район. В Красногригорьевской громаде захватчики повредили объект инфраструктуры.

Также оккупанты обстреляли город Марганец. О том, как прошла ночь в Никопольщине, рассказал глава Днепропетровской областной военно-гражданской администрации Сергей Лысак.

По данным Днепропетровской ОВА, ночью российские войска дважды ударили из тяжелой артиллерии по Никопольскому району.

"В Красногригорьевской громаде российские оккупанты повредили объект инфраструктуры. Также вследствие обстрелов загорелась сухая трава. Пожарные оперативно потушили пламя. Бил враг и по Марганецкой громаде. К счастью, людей не задело", – рассказал Лысак.

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Напомним, накануне, 14 сентября войска РФ обстреляли дом молитвы в Донецкой области. В результате обстрела пострадала 49-летняя женщина из Красногоровки.

Также сообщалось, что в тот же день кафиры ударили по дому на Херсонщине: погиб 6-летний мальчик, его брат в больнице.