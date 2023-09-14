Войска РФ обстреляли дом молитвы в Донецкой области: есть раненая

Российские оккупационные войска в четверг, 14 сентября, обстреляли населенный пункт Красногоровка в Донецкой области. Враг ударил по дому молитвы одной из местных церквей.

В результате очередного военного преступления страны-агрессора, пострадала 49-летняя женщина. Об этом сообщила спикер Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева в комментарии изданию Суспільне.

В момент удара по дому молитвы, местная жительница находилась в помещении. Из-за обстрела начался пожар. Разрушен второй и третий этажи здания.

"49-летняя женщина, которая на момент обстрела находилась в помещении, в шоковом состоянии была доставлена в больницу", – уточнила Медведева.

По словам спикера прокуратуры, оккупационные войска обстреляли Красногоровку, предварительно, из артиллерии. Осмотр места происшествия продолжается.

Прокуратура начала досудебное расследование по ч. 1 ст. 438 УК Украины, а именно нарушение законов и обычаев войны.

Видео дня

Напомним, что 9 сентября стало известно, что войска Российской Федерации убили трех жителей Донецкой области Украины и ранили по меньшей мере шесть гражданских. Пострадали люди в населенных пунктах Ивановское, Шахтерское, Нью-Йорк, Заречное, Катериновка.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 сентября российские войска атаковали центр Херсона. В результате атаки повреждено образовательное учреждение, а также магазин и трансформаторная подстанция.