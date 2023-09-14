Оккупанты ударили по дому на Херсонщине: погиб 6-летний мальчик, его брат в больнице. Фото

Российская террористическая армия продолжает обстреливать Херсонскую область. В ночь на 14 сентября оккупанты нанесли удар по селу Новодмитровка.

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В результате преступных действий россиян погиб 6-летний ребенок, 13-летний мальчик получил ранения. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Путинские террористы обстреляли село Новодмитровка Белозерской громады из артиллерии. Оккупанты совершили преступление 14 сентября после полуночи.

Вражеские снаряды попали по частному дому и его территории. В результате теракта погиб 6-летний мальчик. Кроме того, его 13-летнйи брат в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу.

Также были ранены три человека из соседского дома, которые пытались помочь, но тоже попали под вражеский огонь. Артиллерийским огнем террористов повреждены частные дома и хозяйственные постройки.

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями фиксируют последствия обстрела. При процессуальном руководстве Олешковской окружной прокуратуры Херсонской области начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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