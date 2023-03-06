Оккупанты ночью запустили по Украине 15 дронов, 13 силам ПВО удалось сбить

В ночь с 5 на 6 марта Россия совершила дроновую атаку по регионам Украины, запустив 15 беспилотников типа Shahed-136/131. Украинские силы противовоздушной обороны сбили 13 вражеских БПЛА.

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Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона. По его словам, враг запускал дроны-камикадзе с северного направления.

"Было предварительно запущено 15 БПЛА, 13 из низ уничтожено противовоздушной обороной разными огневыми средствами. Результат довольно неплохой. Атаковали с севера – центральные, восточные области", – отметил он.

Известно, что враг применил четыре дрона Shahed по Днепропетровщине. Глава ОВА Сергей Лысак уточнил, что все вражеские БПЛА над регионом уничтожили военные из Южного командования "Восток".

В пресс-службе ВС ВСУ добавили, что иранские дроны Shahed-131/136 враг запускал из Брянской области РФ.

"Всего зафиксировано пятнадцать пусков ударных БпЛА.13 "Шахедов" уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил ВС Украины", – говорится в сообщении.

По данным британской разведки, страна-агрессор Россия начала запускать иранские дроны Shahed по Украине из Брянской области. Эта площадка дает возможность российским оккупантам использовать другое направление атаки ближе к Киеву.

В то же время Военно-морские силы ВСУ сообщили, что Россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море. Сейчас там находятся четыре корабля, которые вместе могут нести до 24 крылатых ракет "Калибр".

Учитывая присутствие российских ракетоносителей в море, начальник Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк предупредила, что РФ готовится к возможной ракетной атаке по территории Украины, в частности, точечных ударов. Она пояснила, что вид атаки будет зависеть от тактики, которую изберет командование страны-агрессора.

Как сообщал OBOZREVATEL, в поле на Киевщине обнаружили обломки дрона Shahed-136 иранского производства. Запущенный войсками РФ беспилотник был сбит ночью 27 февраля Силами противовоздушной обороны.

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