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Силы ПВО ночью сбили 18 из 22 "Шахедов", на Одесщине есть прилет, возник пожар. Фото

Марина Лисничук
War
3 минуты
5,4 т.
Силы ПВО ночью сбили 18 из 22 'Шахедов', на Одесщине есть прилет, возник пожар. Фото

В ночь на 5 марта оккупационные войска России 22 дронами-камикадзе типа Shahed атаковали Одесщину. Защитники неба уничтожили 18 вражеских целей, однако есть и попадания – в Одесском районе.

Там повреждены здания рекреационного объекта, без пострадавших. О деталях отражения атаки рассказали в Воздушных силах ВСУ.

По словам военных, враг совершал пуски "Шахедов" из района Балаклавы (временно оккупированный Крым). К отражению воздушного нападения привлекались зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы.

Силы ПВО ночью сбили 18 из 22 "Шахедов", на Одесщине есть прилет, возник пожар. Фото

В результате боевой работы противовоздушной обороной уничтожены 18 из 22 ударных БПЛА в пределах Одесской области.

Силы ПВО ночью сбили 18 из 22 "Шахедов", на Одесщине есть прилет, возник пожар. Фото

По данным Сил обороны юга, оккупанты повторили преступную тактику маневров над жилищными и промышленными районами Одессы и пригород, что создавало реальную угрозу мирным жителям и одновременно усложняло работу ПВО.

Силы ПВО ночью сбили 18 из 22 "Шахедов", на Одесщине есть прилет, возник пожар. Фото

"К сожалению, не удалось избежать попаданий. В Одесском районе повреждены здания рекреационного объекта. Возникло возгорание, но пожар оперативно ликвидировали", – говорится в сообщении.

Силы ПВО ночью сбили 18 из 22 "Шахедов", на Одесщине есть прилет, возник пожар. Фото

Там уточнили, что это оздоровительное учреждение не работает с начала полномасштабного вторжения.

Силы ПВО ночью сбили 18 из 22 "Шахедов", на Одесщине есть прилет, возник пожар. Фото

Кроме того, в рекреационной зоне зафиксированы повреждения частного дома с причалом и хозяйственными постройками. По предварительным данным, пострадавших нет.

Силы ПВО ночью сбили 18 из 22 "Шахедов", на Одесщине есть прилет, возник пожар. Фото
Силы ПВО ночью сбили 18 из 22 "Шахедов", на Одесщине есть прилет, возник пожар. Фото

Как сообщал OBOZ.UA, ударом "Шахеда" по девятиэтажке в Одессе в ночь на 2 марта россияне убили пятерых детей, их родителей и старенького детского врача. Беспилотник разрушил целый подъезд, в общем погибли 12 человек.

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