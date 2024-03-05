Силы ПВО ночью сбили 18 из 22 'Шахедов', на Одесщине есть прилет, возник пожар. Фото

В ночь на 5 марта оккупационные войска России 22 дронами-камикадзе типа Shahed атаковали Одесщину. Защитники неба уничтожили 18 вражеских целей, однако есть и попадания – в Одесском районе.

Там повреждены здания рекреационного объекта, без пострадавших. О деталях отражения атаки рассказали в Воздушных силах ВСУ.

По словам военных, враг совершал пуски "Шахедов" из района Балаклавы (временно оккупированный Крым). К отражению воздушного нападения привлекались зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы.

В результате боевой работы противовоздушной обороной уничтожены 18 из 22 ударных БПЛА в пределах Одесской области.

По данным Сил обороны юга, оккупанты повторили преступную тактику маневров над жилищными и промышленными районами Одессы и пригород, что создавало реальную угрозу мирным жителям и одновременно усложняло работу ПВО.

"К сожалению, не удалось избежать попаданий. В Одесском районе повреждены здания рекреационного объекта. Возникло возгорание, но пожар оперативно ликвидировали", – говорится в сообщении.

Там уточнили, что это оздоровительное учреждение не работает с начала полномасштабного вторжения.

Кроме того, в рекреационной зоне зафиксированы повреждения частного дома с причалом и хозяйственными постройками. По предварительным данным, пострадавших нет.

Как сообщал OBOZ.UA, ударом "Шахеда" по девятиэтажке в Одессе в ночь на 2 марта россияне убили пятерых детей, их родителей и старенького детского врача. Беспилотник разрушил целый подъезд, в общем погибли 12 человек.

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