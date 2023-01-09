Оккупанты обречены: в Минобороны показали, как французские САУ Caesar уничтожают захватчиков в Украине. Видео

Французские САУ Caesar без устали уничтожают российских захватчиков в Украине. В темноте ночи эта техника наносит точные удары по вражеским позициям.

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Соответствующее видео было опубликовано в Twitter Министерства обороны Украины. Там заметили, что французские САУ, как их земляк и теска, работают без отдыха (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Историки утверждают, что Гай Юлий Цезарь спал всего 3 часа в сутки и работал по ночам. Украинский CAESAR следует этой традиции", – отметили в сообщении.

Напомним: в конце декабря французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что его страна готова передать очередной пакет военной помощи для Украины, включая новую партию артиллерийских установок "Caesar". Некоторые из этих САУ были первоначально изготовлены по заказу для Дании.

Шесть аналогичных установок Париж передавал Киеву еще в ноябре. Эти САУ стали первыми пакетами военной помощи Франции передовых западных технологий.

В целом Франция поставила Украине 18 единиц самоходных артиллерийских установок CAESAR, однако после более чем полугода интенсивных боев они нуждаются в капитальном ремонте. Ситуация усугубляется тем, что ближайшая ремонтная база САУ CAESAR расположена в Польше.

САУ CAESAR – это 155-мм самоходная артиллерийская установка, разработанная и производимая французской фирмой Nexter. Предназначена для уничтожения живой силы, артиллерийских батарей, обеспечения проходов по минным полям и полевым заграждениям.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее ВСУ залпом из 155-мм самоходной артиллерийской установки CAESAR уничтожили вражескую технику. Примечательно, что САУ поражает цели на расстоянии 20 км и более от линии фронта с высокой точностью;

– Франция планирует передать Украине легкие "колесные танки" AMX-10RC. Такой договоренности во время телефонного разговора достигли президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон.

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