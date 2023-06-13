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Оккупанты обстреляли Белозерку из артиллерии и попали во двор церкви: погиб священник, ранена женщина. Фото

Алексей Лютиков
War
2 минуты
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Оккупанты обстреляли Белозерку из артиллерии и попали во двор церкви: погиб священник, ранена женщина. Фото

Днем 13 июня российская террористическая армия обстреляла Белозерку Херсонской области. В результате среди мирных жителей есть погибший и раненая.

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Враг повредил жилые дома и другую гражданскую инфраструктуру. Об этом в Telegram сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По его словам, погибшему священнику было 72 года. Ранение в результате артиллерийского обстрела россиян получила 76-летняя женщина.

Путинские террористы повредили артиллерийскими снарядами дома мирных жителей. Также пострадали административные здания, центральная площадь и объекты критической инфраструктуры.

"Российская армия обстреляла Белозерку из артиллерии, попала во двор церкви и убила священника. Погибшему было 72 года. Также ранение получила 76-летняя женщина. В результате российских ударов повреждены четыре жилых дома, почта, административные здания, центральная площадь, объекты критической инфраструктуры", – сообщил Ермак.

Оккупанты обстреляли Белозерку из артиллерии и попали во двор церкви: погиб священник, ранена женщина. Фото
Оккупанты обстреляли Белозерку из артиллерии и попали во двор церкви: погиб священник, ранена женщина. Фото
Оккупанты обстреляли Белозерку из артиллерии и попали во двор церкви: погиб священник, ранена женщина. Фото
Оккупанты обстреляли Белозерку из артиллерии и попали во двор церкви: погиб священник, ранена женщина. Фото

Напомним, российские военные преступники ночью 13 июня нанесли удары по Кривому Рогу на Днепропетровщине, один из которых пришелся на многоквартирный дом. На месте прилетов вспыхнули пожары, а мирные жители оказались под завалами.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты днем 12 июня ударили по Константиновке в Донецкой области. В результате очередного военного преступления страны-агрессора погиб один местный житель.

Как сообщал OBOZREVATEL, кремлевский убийца Владимир Путин сделал очередное циничное заявление о войне, развязанной Россией против Украины. Он обвинил Вооруженные силы Украины в умышленных обстрелах жилых кварталов и гуманитарных объектов.

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