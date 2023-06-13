Оккупанты обстреляли Белозерку из артиллерии и попали во двор церкви: погиб священник, ранена женщина. Фото

Днем 13 июня российская террористическая армия обстреляла Белозерку Херсонской области. В результате среди мирных жителей есть погибший и раненая.

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Враг повредил жилые дома и другую гражданскую инфраструктуру. Об этом в Telegram сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По его словам, погибшему священнику было 72 года. Ранение в результате артиллерийского обстрела россиян получила 76-летняя женщина.

Путинские террористы повредили артиллерийскими снарядами дома мирных жителей. Также пострадали административные здания, центральная площадь и объекты критической инфраструктуры.

"Российская армия обстреляла Белозерку из артиллерии, попала во двор церкви и убила священника. Погибшему было 72 года. Также ранение получила 76-летняя женщина. В результате российских ударов повреждены четыре жилых дома, почта, административные здания, центральная площадь, объекты критической инфраструктуры", – сообщил Ермак.

Напомним, российские военные преступники ночью 13 июня нанесли удары по Кривому Рогу на Днепропетровщине, один из которых пришелся на многоквартирный дом. На месте прилетов вспыхнули пожары, а мирные жители оказались под завалами.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты днем 12 июня ударили по Константиновке в Донецкой области. В результате очередного военного преступления страны-агрессора погиб один местный житель.

Как сообщал OBOZREVATEL, кремлевский убийца Владимир Путин сделал очередное циничное заявление о войне, развязанной Россией против Украины. Он обвинил Вооруженные силы Украины в умышленных обстрелах жилых кварталов и гуманитарных объектов.