Оккупанты обстреляли более 100 населенных пунктов на линии фронта, в Каланчаке на Херсонщине больницу забрали под госпиталь – Генштаб

Российские оккупанты не утратили надежды получить полный контроль над Донецкой областью и всем Донбассом. В результате вражеская армия сосредоточила основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

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При этом противник несет колоссальные потери живой силы. Как указали в вечернем докладе Генерального штаба Вооруженных сил Украины на Facebook, в населенном пункте Каланчак Херсонской области оккупанты обустроили Центральную районную больницу под военный госпиталь.

"В первый же день они привезли туда 36 ликвидированных и 18 раненых военнослужащих Российской Федерации", – заметило наше командование.

Также захватчики продолжают массово обстреливать украинские территории. Только за сутки россияне нанесли шесть ракетных ударов по гражданской инфраструктуре Купянска Харьковской области, повредив три частных дома и одну высотку.

Кроме того артиллерийская и минометная активность со стороны врага отмечена:

на Купянском и Лиманском направлениях противник обстрелял населенные пункты Гряниковка, Кучеровка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области; Новоселовское, Невское, Диброва и Белогоровка в Луганской области и Федоровка и Раздоловка Донецкой области. Нанес авиационные удары возле Крахмального, Берестового, Стельмаховки, Дибровы, Серебрянского лесничества, Белогоровки и Спорного;

на Бахмутском направлении обстрелов подверглись более 15 районов населенных пунктов, в частности, Веселое, Васюковка, Железнянское, Добово-Василовка, Берховка, Бахмут, Ивановское, Клищиевка, Курдюмовка, Нью-Йорк Донецкой области. Также враг нанес авиаудар в районе Берховки;

на Авдеевском и Шахтерском направлениях огневому воздействию подверглись 17 районов населенных пунктов, среди них Авдеевка, Водяное, Веселое, Невельское, Георгиевка, Марьинка, Богоявленка, Большая Новоселка, Золотая Нива, Угледар и Нескучное на Донетчине;

на Запорожском направлении огневое поражение было нанесено по районам 20 населенных пунктов, включая Малиновку, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Малую Токмачку, Новоданиловку, Орехов, Новоандреевку, Малые Щербаки и Каменское Запорожской области. Под авиационные удары врага попали районы Малой Токмачки и Новоданиловки;

на Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали пригород и Херсон, а также районы более 25 населенных пунктов, в частности, Гавриловка, Дудчаны, Берислав, Веселое, Казацкое, Ивановка, Инженерное, Днепровское, Берегово и Велитенское Херсонской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно последнему заявлению президента Макрона, переговоры между Россией и Украиной возможны только тогда, когда государство-агрессор потерпит поражение. Пока же Москва выбирает войну, уничтожает ракетами гражданскую инфраструктуру соседнего государства и совершает военные преступления в Украине.