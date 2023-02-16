Оккупанты обстреляли Чаплинку, чтобы дискредитировать ВСУ: защитники поразили пункты управления и склады из БК врага – Генштаб

В Украине начались 358-е сутки войны, на которые российские войска продолжают вести наступления на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Основные усилия они направляют на Гряниковку, Бахмут, Авдеевку, Марьинку и Угледар.

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Накануне Силы обороны отбили вражеские атаки в районах более 15 населенных пунктов, за день же до этого оккупанты обстреляли ракетам Чаплинку, чтобы дискредитировать наших воинов. О последних событиях на фронте рассказал Генеральный штаб ВСУ в утренней постройке на 16 февраля.

В течение суток враг нанес три ракетных и 18 авиаударов. Кроме того, зафиксировано 52 обстрела из реактивных систем залпового огня. Российские военные преступники стреляли по гражданской инфраструктуре Донетчины и Херсонщины – есть раненные и погибли среди гражданского населения. Высокой остается вероятность дальнейших массированных российских ударов по всей территории Украины.

Защитники Украины отбили атаки оккупантов возле Белогоровки и Серебрянского лесничества Луганской области, также Федоровки, Бахмута, Дилиевки, Авдеевки, Водяного, Первомайского, Марьинки, Новомихайловки, Угледара, Пречистовки и Новоселки на Донетчине.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено. Вместе с тем его огневому воздействия подверглись районы н. п. Янжуловка Черниговской области; Рожковичи, Толстодубово, Белокопытово, Волковка, Волфино и Басовка на Сумщине; Граново, Светличное, Стрелечья, Волчанск, Землянки, Рубленое, Красное Первое, Новомлынск, Двуречная и Крейдянка на Харьковщине. Враг силами армейской авиации с территории РФ ударил по Наумовке Смской области и Гранову, Удах – Харьковской.

На Купянском и Лиманском направлениях ВС РФ обстреляли из танков, минометов и артиллерии более 20 населенных пунктов, в том числе Гряниковку и Кучеровку Харьковской области; Новоегоровку, Макеевку, Стельмаховку, Невскоу и Краснопоповку на Луганщине; Терны, Новоселовку, Спорное, Раздолевку и Степное Донецкой области. Нанесли авиаудары в районах Жиловки, Серебрянского лесничества и Белогоровки.

На Бахмутском направлении минометным и артиллерийским обстрелам от российской армии подверглись районы более 20 населенных пунктов, среди них Спорное, Выемка, Раздолевка, Федоровка, Васюковка, Белогоровка, Парасковеевка, Бахмут, Клещиевка, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Предтечино и Курдюмовка.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали 20 населенных пунктов, в частности, Авдеевка, Веселое, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Никольское, Угледар, Новоукраинка, Великая Новоселка, Нескучное, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области. Также враг нанес авиационные удары возле Каменки и Новомихайловки.

На Запорожском направлении огневое поражение от него получили районы более 20 населенных пунктов, в частности, Времовка, Новополь, Темировка, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Новоандреевка и Каменское. Вражеские авиаудары зафиксированы недалеко от Новополя и Малиновки.

В Чаплинке на Херсонщине 14 февраля российские оккупационные войска произвели обстрел города с целью обвинить и дискредитировать ВСУ. По словам свидетелей, ракеты летели с южного направления – со стороны временно оккупированных территорий Крыма.

В Симферополе местным "Центром крови" начат массовый сбор крови по гражданским и ее доставку с других крымских станций переливания крови. Также активно проводится пропаганда в учреждениях всех форм собственности по привлечению к забору крови как можно большего количества людей из-за больших потерь и ранения оккупантов на всех направлениях боевых действий. Кроме того, открываются дополнительные станции переливания крови и в Ростовской, Белгородской и Воронежской областях РФ.

Украинская авиация в течение суток нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники ВС РФ, а также пять – по позициям их зенитно-ракетных комплексов. Уничтожен российский вертолет Ка-52.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления, шесть районов сосредоточения живой силы и два склада боеприпасов врага.

Как сообщал OBOZREVATEL, город Бахмут на Донетчине остается направлением главного удара российских оккупационных войск. Армия РФ не жалеет своих военных и пытается прорваться в населенный пункт, чтобы оккупировать его, там продолжаются тяжелые бои.

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